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12 октября, 12:07

Василия Ливанова вывели из комы, у актёра спутанное сознание

Mash: Актёра Василия Ливанова вывели из медикаментозной комы

Василий Ливанов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Василий Ливанов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Василия Ливанова вывели из медикаментозной комы, пишет Mash. Врачи расценивают состояние актёра как среднее, у него спутанное сознание.

Народный артист РСФСР всё ещё подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, врачи начали давать ему сильнодействующий антибиотик, так как есть угроза получения внутрибольничной инфекции. В больнице считают, что мозг Ливанова мог повредиться из-за нарушения кровообращения, недостатка кислорода и питательных веществ в нейронах. Считается, что у него могла развиться серьёзная стадия дисциркуляторной энцефалопатии.

Стало известно о состоянии актёра Василия Ливанова после остановки сердца на операции
Стало известно о состоянии актёра Василия Ливанова после остановки сердца на операции

Напомним, 89-летний Василий Борисович в воскресенье пожаловался на сильную головную боль, скорая увезла актёра в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на инсульт. Позже сообщалось, что народному артисту РСФСР удалили тромб, который представлял смертельную опасность. А во время операции произошла непредвиденная ситуация — у артиста временно остановилось сердце. По данным Life.ru, артиста перевели в реанимацию. Позднее врачи приняли решение погрузить актёра в медикаментозную кому, чтобы избежать отёка мозга.

Матвей Константинов
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