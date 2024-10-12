Василия Ливанова вывели из комы, у актёра спутанное сознание

Народный артист РСФСР всё ещё подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, врачи начали давать ему сильнодействующий антибиотик, так как есть угроза получения внутрибольничной инфекции. В больнице считают, что мозг Ливанова мог повредиться из-за нарушения кровообращения, недостатка кислорода и питательных веществ в нейронах. Считается, что у него могла развиться серьёзная стадия дисциркуляторной энцефалопатии.