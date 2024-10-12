В городе под Саратовом три женщины умерли после выпитых в баре «коктейлей-убийц»

В городе Балаково Саратовской области три местных жительницы умерли после употребления коктейлей из местного бара. Как показала экспертиза, в их состав входил метанол.

По данным прокуратуры, в 2023 году супружеская пара реализовывала алкогольную продукцию на территории города. Спиртное они также поставляли и в бар на улице Чапаева, где и произошла трагедия. Как выяснилось, поставляемые ими напитки были смертельно опасны, ведь они содержали метанол в опасных для жизни и здоровья дозах. В настоящий момент они заключены под стражу.