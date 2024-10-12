В городе под Саратовом три женщины умерли после выпитых в баре «коктейлей-убийц»
В Саратовской области три женщины умерли от коктейлей с метиловым спиртом
В городе Балаково Саратовской области три местных жительницы умерли после употребления коктейлей из местного бара. Как показала экспертиза, в их состав входил метанол.
По данным прокуратуры, в 2023 году супружеская пара реализовывала алкогольную продукцию на территории города. Спиртное они также поставляли и в бар на улице Чапаева, где и произошла трагедия. Как выяснилось, поставляемые ими напитки были смертельно опасны, ведь они содержали метанол в опасных для жизни и здоровья дозах. В настоящий момент они заключены под стражу.
В результате трагедии в феврале этого года скончалась 24-летняя девушка, в июле умерла 17-летняя местная жительница. Накануне стало известно о третьей жертве — 37-летней местной жительницы. Она выпила напиток в июле, после чего впала в кому. Спасти её не смогли, сообщает канал «Типичный Балаково».
Life.ru также напоминает о громких отравлениях, которые сотрясли ряд российских регионов. В июне прошлого года по всей России произошли массовые отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр», произведённым на частном пивоваренном заводе «Варка» в Самарской области. Общее число жертв смертельного напитка составило 46 человек. Наибольшее число погибших было в Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях. Позже выяснилось, что спирт, ставший основой для суррогатного напитка, был похищен со склада МВД в Самарской области 50-летним Алексеем Егоровым и его 27-летним сыном Дмитрием при помощи полицейского Ивана Гребёнкина.
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