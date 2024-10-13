«Не читайте до обеда советских газет»: Сын Ливанова озвучил правду о состоянии актёра

Старший сын Василия Ливанова прокомментировал слухи, которые в последние дни ходят вокруг состояния здоровья его знаменитого отца. Звёздный наследник призвал не верить всему, что пишут в прессе, напомнив людям крылатую фразу из романа Михаила Булгакова «Собачье сердце».