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13 октября, 11:37

«Не читайте до обеда советских газет»: Сын Ливанова озвучил правду о состоянии актёра

Сын Ливанова ответил цитатой из романа Булгакова на слухи о здоровье отца

Актёр Василий Ливанов . Фото © АГН «Москва» / Кирилл Зыков

Актёр Василий Ливанов . Фото © АГН «Москва» / Кирилл Зыков

Старший сын Василия Ливанова прокомментировал слухи, которые в последние дни ходят вокруг состояния здоровья его знаменитого отца. Звёздный наследник призвал не верить всему, что пишут в прессе, напомнив людям крылатую фразу из романа Михаила Булгакова «Собачье сердце».

«Все хорошо. «Не читайте до обеда советских газет», — заявил Борис в беседе с «Газетой.ru».

Наш Шерлок Холмс – Василий Ливанов проходит обследование, подозревают онкологию
Наш Шерлок Холмс – Василий Ливанов проходит обследование, подозревают онкологию

Напомним, 89-летний Василий Борисович 1 октября пожаловался на сильную головную боль. Скорая увезла актёра в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на инсульт. Позже сообщалось, что народному артисту РСФСР удалили тромб, который представлял смертельную опасность. А во время операции произошла непредвиденная ситуация — у артиста временно остановилось сердце. Также СМИ говорили, что Ливанова вводили в медикаментозную кому из-за скопления жидкости в мозгу. Его состояние оценивалось как тяжёлое. Однако сейчас артист находится в сознании, хотя и в спутанном. Врачи полагают, что у него мог повредиться мозг из-за нарушения кровоснабжения, недостатка кислорода и питательных веществ в нейронах. Любимец публики продолжает оставаться в реанимации.

Алёна Зиновьева
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