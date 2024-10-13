«Не читайте до обеда советских газет»: Сын Ливанова озвучил правду о состоянии актёра
Сын Ливанова ответил цитатой из романа Булгакова на слухи о здоровье отца
Актёр Василий Ливанов . Фото © АГН «Москва» / Кирилл Зыков
Старший сын Василия Ливанова прокомментировал слухи, которые в последние дни ходят вокруг состояния здоровья его знаменитого отца. Звёздный наследник призвал не верить всему, что пишут в прессе, напомнив людям крылатую фразу из романа Михаила Булгакова «Собачье сердце».
«Все хорошо. «Не читайте до обеда советских газет», — заявил Борис в беседе с «Газетой.ru».
Напомним, 89-летний Василий Борисович 1 октября пожаловался на сильную головную боль. Скорая увезла актёра в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на инсульт. Позже сообщалось, что народному артисту РСФСР удалили тромб, который представлял смертельную опасность. А во время операции произошла непредвиденная ситуация — у артиста временно остановилось сердце. Также СМИ говорили, что Ливанова вводили в медикаментозную кому из-за скопления жидкости в мозгу. Его состояние оценивалось как тяжёлое. Однако сейчас артист находится в сознании, хотя и в спутанном. Врачи полагают, что у него мог повредиться мозг из-за нарушения кровоснабжения, недостатка кислорода и питательных веществ в нейронах. Любимец публики продолжает оставаться в реанимации.