«Сумма шокирует»: Болгар и Кудрявцева обменялись репликами из-за скандала с Дуровым

Ирина Болгар, мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, ответила на критику со стороны телеведущей Леры Кудрявцевой, которая выразила недовольство скандалом бывшей пары насчёт алиментов. В соцсетях Болгар удивилась негативными высказываниями актрисы.

По словам Болгар, телеведущая выразила поддержку известному человеку, при этом не зная всех деталей его личной жизни. Ирина ещё раз подчеркнула, что Дуров не проявляет интереса к детям и не заботится об их финансовом обеспечении.

«Человека, который по своему желанию прервал контакт с детьми, многократно позволял себе абьюзивное поведение в отношении детей, перестал поздравлять их с днями рождения ещё с 2021 года, когда всё это только началось. А сейчас лжёт, что мы никогда не были парой, проведя с нами 10 лет», — сказано в сообщении Болгар.

Телеведущая не оставила без внимания этот спич и опубликовала пост в телеграм-канале, где объяснила, что она всегда на стороне матери и детей в таких историях, однако её смущает сумма алиментов.