Деми Мур рассказала о самочувствии страдающего деменцией Брюса Уиллиса
Брюс Уиллис. Фото © Getty Images / MEGA / GC Images
Актриса Деми Мур рассказала, что её экс-супруг Брюс Уиллис, страдающий лобно-височной деменцией, сейчас находится в стабильном состоянии.
«Болезнь – это именно то, чем она является. И я думаю, важно на самом деле глубоко внутри это принимать. Сейчас он стабилен. Если вы держитесь за прошлое, пытаетесь жить тем, что было, то это обречено на провал», – процитировало актрису издание People.
Деми Мур призналась, что продолжает поддерживать экс-супруга. Так, несколько дней назад актриса вместе с единственной внучкой Луэттой навестила Брюса.
Напомним, в 2022 году у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Узнав о диагнозе, актёр завершил карьеру и практически перестал появляться на публике. Сейчас болезнь прогрессирует: СМИ узнали, что Уиллис почти утратил возможность ходить, писать и говорить, а также с трудом узнаёт бывшую супругу Деми Мур. Нынешняя жена актёра Эмма Хеминг утверждает, что Уиллис всё равно продолжает радоваться жизни. Семья всячески поддерживает «крепкого орешка».