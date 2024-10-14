Деми Мур рассказала о самочувствии страдающего деменцией Брюса Уиллиса

«Болезнь – это именно то, чем она является. И я думаю, важно на самом деле глубоко внутри это принимать. Сейчас он стабилен. Если вы держитесь за прошлое, пытаетесь жить тем, что было, то это обречено на провал», – процитировало актрису издание People.