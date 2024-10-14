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14 октября, 13:15

Деми Мур рассказала о самочувствии страдающего деменцией Брюса Уиллиса

Брюс Уиллис. Фото © Getty Images / MEGA / GC Images

Брюс Уиллис. Фото © Getty Images / MEGA / GC Images

Актриса Деми Мур рассказала, что её экс-супруг Брюс Уиллис, страдающий лобно-височной деменцией, сейчас находится в стабильном состоянии.

«Болезнь – это именно то, чем она является. И я думаю, важно на самом деле глубоко внутри это принимать. Сейчас он стабилен. Если вы держитесь за прошлое, пытаетесь жить тем, что было, то это обречено на провал», – процитировало актрису издание People.

Деми Мур призналась, что продолжает поддерживать экс-супруга. Так, несколько дней назад актриса вместе с единственной внучкой Луэттой навестила Брюса.

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Напомним, в 2022 году у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Узнав о диагнозе, актёр завершил карьеру и практически перестал появляться на публике. Сейчас болезнь прогрессирует: СМИ узнали, что Уиллис почти утратил возможность ходить, писать и говорить, а также с трудом узнаёт бывшую супругу Деми Мур. Нынешняя жена актёра Эмма Хеминг утверждает, что Уиллис всё равно продолжает радоваться жизни. Семья всячески поддерживает «крепкого орешка».

Алена Пенчугина
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