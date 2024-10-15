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15 октября, 08:38

Стало известно, что уберегло от гибели хозяина «Гадкого койота», чьё авто взорвали в Москве

SHOT: Взрыв в Москве мог быть мощнее, если бы пакет с СВУ остался на капоте авто

Взрыв внедорожника, произошедший сегодня утром в Москве, мог быть мощнее, если бы сосед владельца авто не выкинул мусорный пакет с капота. В нём, предварительно, также находились компоненты, пишет SHOT.

Пострадавший рассказал телеграм-каналу, что заметил «мусор» на капоте соседа, пока гулял с собакой. Он предупредил Виктора, что лучше не трогать и вызвать полицию. Мужчина всё же отнёс пакет в мусорку, а потом увидел, что на капоте осталась какая-то пелёнка. Когда он дотронулся до неё, раздались звуки, похожие на шипение, а потом произошёл взрыв.

Работа силовиков на месте взрыва авто в Москве. Видео © Life.ru

Сосед упал на асфальт, три осколка пронзили ему ногу и бедро, а раненый владелец авто Виктор с 6-летним сыном забежали в подъезд.

Сейчас сотрудники полиции ищут пакет, мусорные баки оцеплены.

СК показал видео с моментом взрыва СВУ на капоте авто хозяина «Гадкого койота»
СК показал видео с моментом взрыва СВУ на капоте авто хозяина «Гадкого койота»

Как уже писал Life.ru, утром 15 октября самодельное взрывное устройство, лежавшее в пакете на капоте припаркованного внедорожника TANK, сдетонировало на Профсоюзной улице в Москве. Владельцем авто оказался 44-летний предприниматель Виктор Мишачев — совладелец сети баров «Гадкий Койот». Сразу после взрыва истекающий кровью хозяин внедорожника спасал раненого сына. Также пострадал сосед, находившийся рядом с авто в момент взрыва.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
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