Стало известно, что уберегло от гибели хозяина «Гадкого койота», чьё авто взорвали в Москве
SHOT: Взрыв в Москве мог быть мощнее, если бы пакет с СВУ остался на капоте авто
Взрыв внедорожника, произошедший сегодня утром в Москве, мог быть мощнее, если бы сосед владельца авто не выкинул мусорный пакет с капота. В нём, предварительно, также находились компоненты, пишет SHOT.
Пострадавший рассказал телеграм-каналу, что заметил «мусор» на капоте соседа, пока гулял с собакой. Он предупредил Виктора, что лучше не трогать и вызвать полицию. Мужчина всё же отнёс пакет в мусорку, а потом увидел, что на капоте осталась какая-то пелёнка. Когда он дотронулся до неё, раздались звуки, похожие на шипение, а потом произошёл взрыв.
Работа силовиков на месте взрыва авто в Москве. Видео © Life.ru
Сосед упал на асфальт, три осколка пронзили ему ногу и бедро, а раненый владелец авто Виктор с 6-летним сыном забежали в подъезд.
Сейчас сотрудники полиции ищут пакет, мусорные баки оцеплены.
Как уже писал Life.ru, утром 15 октября самодельное взрывное устройство, лежавшее в пакете на капоте припаркованного внедорожника TANK, сдетонировало на Профсоюзной улице в Москве. Владельцем авто оказался 44-летний предприниматель Виктор Мишачев — совладелец сети баров «Гадкий Койот». Сразу после взрыва истекающий кровью хозяин внедорожника спасал раненого сына. Также пострадал сосед, находившийся рядом с авто в момент взрыва.
Life.ru