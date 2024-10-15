Стало известно, что уберегло от гибели хозяина «Гадкого койота», чьё авто взорвали в Москве

Взрыв внедорожника, произошедший сегодня утром в Москве, мог быть мощнее, если бы сосед владельца авто не выкинул мусорный пакет с капота. В нём, предварительно, также находились компоненты, пишет SHOT.

Пострадавший рассказал телеграм-каналу, что заметил «мусор» на капоте соседа, пока гулял с собакой. Он предупредил Виктора, что лучше не трогать и вызвать полицию. Мужчина всё же отнёс пакет в мусорку, а потом увидел, что на капоте осталась какая-то пелёнка. Когда он дотронулся до неё, раздались звуки, похожие на шипение, а потом произошёл взрыв.