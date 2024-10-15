Опубликовано видео со спасённым мужчиной, два месяца дрейфовавшим в Охотском море
Выжившего на лодке в Охотском море осматривают медики
Выжившего после двухмесячного дрейфа на лодке в Охотском море 46-летнего Михаила Пичугина на каталке ввезли в противошоковую палату в Магаданской областной больнице. Видео с места публикует SHOT.
Выживший после двухмесячного дрейфа на лодке в Охотском море Михаил Пичугин. Видео © SHOT
По информации SHOT, у мужчины сильное обезвоживание и истощение организма, он в тяжёлом состоянии. Сейчас его осматривают медики.
Напомним, два брата и 15-летний сын одного из них отправились в плавание на катамаране «Байкат» 9 августа. Они вышли с мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, с намерением добраться до Сахалина, однако затем связь с ними была потеряна. Поисковые работы длились более месяца, но они ни к чему не привели. Лодку нашли рыбаки в районе села Усть-Хайрюзово Камчатского края — почти в тысяче километров от изначального пункта назначения. Выжил только один мужчина. Он провёл в лодке 67 дней, похудев за это время на 50 кг. Спасательная операция попала на видео.