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15 октября, 10:03

Опубликовано видео со спасённым мужчиной, два месяца дрейфовавшим в Охотском море

Выжившего на лодке в Охотском море осматривают медики

Выжившего после двухмесячного дрейфа на лодке в Охотском море 46-летнего Михаила Пичугина на каталке ввезли в противошоковую палату в Магаданской областной больнице. Видео с места публикует SHOT.

Выживший после двухмесячного дрейфа на лодке в Охотском море Михаил Пичугин. Видео © SHOT

По информации SHOT, у мужчины сильное обезвоживание и истощение организма, он в тяжёлом состоянии. Сейчас его осматривают медики.

Первым умер подросток: Стали известны жуткие подробности двухмесячного дрейфа лодки в Охотском море
Первым умер подросток: Стали известны жуткие подробности двухмесячного дрейфа лодки в Охотском море

Напомним, два брата и 15-летний сын одного из них отправились в плавание на катамаране «Байкат» 9 августа. Они вышли с мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, с намерением добраться до Сахалина, однако затем связь с ними была потеряна. Поисковые работы длились более месяца, но они ни к чему не привели. Лодку нашли рыбаки в районе села Усть-Хайрюзово Камчатского края — почти в тысяче километров от изначального пункта назначения. Выжил только один мужчина. Он провёл в лодке 67 дней, похудев за это время на 50 кг. Спасательная операция попала на видео.

Обложка ©

VK/Антон Магадан

Александра Вишнякова
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