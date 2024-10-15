В Познере неожиданно разглядели иноагента вопреки похвале Кремля за патриотизм
«Ветераны России» требуют признать иноагентом Владимира Познера
Владимир Познер. © Фото ТАСС / Софья Сандурская
Движение «Ветераны России» направило в Генпрокуратуру, СК РФ и Минюст обращения с требованием проверить журналиста Владимира Познера. Представители организации подозревают его в финансировании украинской армии и настаивают на том, чтобы его включили в реестр иноагентов. Документ появился в распоряжении Life.ru.
В тексте указано, что Познер отметился рядом критических высказываний в адрес России, что ставит под вопрос его лояльность и вызывает тревогу. В качестве примера общественник приводят слова журналиста о том, что Россия никогда не подвергалась нападению со стороны Украины и других стран, поэтому не может идти и речи о «цене, которую нужно заплатить за защиту своей Родины».
«Мы считаем, что предоставление федерального эфира таким людям, как Владимир Познер, подрывает доверие к нашим государственным институтам. Это недопустимо в условиях, когда Россия противостоит внешним и внутренним угрозам», — заявили в движении.
Подобные заявления, являются не просто критикой, но и инструментом, подрывающим доверие к российским властям и политике, утверждают представители «Ветеранов России». По словам председателя движения, Владимир Познер не раз отмечался критическими высказываниями о России и её политике, поэтому в нынешних условиях ему нельзя позволять появляться в федеральном эфире. Также нельзя игнорировать возможность того, что журналист мог бы сотрудничать с зарубежными недружественными странами.
«Мы стоим за то, чтобы в России выступали патриоты, а не те, кто работает на интересы других стран. Пока мы защищаем нашу Родину на передовой, здесь, в тылу, должны оставаться только те, кто искренне поддерживает нашу страну и её будущее», – отметили общественники.
Ранее Владимир Познер поделился новостью о том, что отказался от работы на западных телеканалах, поскольку там его просили сходу обозначиться, высказавшись против президента РФ Владимира Путина и его политики. Журналист считает, что такой подход не имеет ничего общего с журналистикой. В Кремле оценили его убеждения, назвав Познера патриотом России и человеком с крепкой гражданской позицией. Телеведущему были приятны такие слова, а после появилась информация о том, что он готовится вернуться на Первый канал с новым проектом.