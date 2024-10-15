Движение «Ветераны России» направило в Генпрокуратуру, СК РФ и Минюст обращения с требованием проверить журналиста Владимира Познера. Представители организации подозревают его в финансировании украинской армии и настаивают на том, чтобы его включили в реестр иноагентов. Документ появился в распоряжении Life.ru.

В тексте указано, что Познер отметился рядом критических высказываний в адрес России, что ставит под вопрос его лояльность и вызывает тревогу. В качестве примера общественник приводят слова журналиста о том, что Россия никогда не подвергалась нападению со стороны Украины и других стран, поэтому не может идти и речи о «цене, которую нужно заплатить за защиту своей Родины».

«Мы считаем, что предоставление федерального эфира таким людям, как Владимир Познер, подрывает доверие к нашим государственным институтам. Это недопустимо в условиях, когда Россия противостоит внешним и внутренним угрозам», — заявили в движении.

Подобные заявления, являются не просто критикой, но и инструментом, подрывающим доверие к российским властям и политике, утверждают представители «Ветеранов России». По словам председателя движения, Владимир Познер не раз отмечался критическими высказываниями о России и её политике, поэтому в нынешних условиях ему нельзя позволять появляться в федеральном эфире. Также нельзя игнорировать возможность того, что журналист мог бы сотрудничать с зарубежными недружественными странами.