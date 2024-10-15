Брат оставшегося в живых на лодке в Охотском море сошёл с ума после смерти сына

У брата выжившего на катамаране в Охотском море Михаила Пичугина помутился рассудок, когда погиб его 15-летний сын. Мужчина начал кричать и выпрыгивать из лодки, а брат пытался его успокоить, вытаскивал из воды, переодевал и согревал своим телом. Об этом единственный выживший на лодке мореплаватель сообщил спасателям, его рассказ публикует Mash.

По словам Михаила, он встретил Сергея и Илью (сын) в начале августа в Южно-Сахалинске, куда они прибыли из Улан-Удэ. После этого они поехали в поселение-порт Москальво, где оставили автомобиль, набрали запас еды на неделю и на надувной лодке катамаранного типа «Байкат 470» двинулись к мысу Перовскому через Сахалинский залив.

Полный маршрут катамарана. Изображение © Telegram / Mash

Пятого августа Илья созвонился с мамой и предупредил, что в следующий раз свяжется с ней на следующий день. Шестого августа у их лодки сломался мотор, это произошло на удалении от берега в 60 километрах. Мужчины приняли решение дойти туда на вёслах, но одно из них сломалось. После этого потерялся якорь, и катамаран начало уносить дальше в море. Мимо проплывало множество кораблей и лодок, в небе над ними пролетали вертолёты, Михаил и Сергей пытались привлечь их внимание залпами из сигнальных ракетниц, истратив более 10 выстрелов, но их по какой-то странной случайности совершенно никто не замечал.