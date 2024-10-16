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15 октября, 22:02

В квартире подозреваемого в покушении на бизнесмена в Москве нашли схрон оружия

В ходе обысков в квартире подозреваемого в покушении на бизнесмена Виктора Мишачева обнаружен схрон оружия. Об этом сообщили в управлении СК по Москве.

«В ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого обнаружен схрон оружия», — говорится в записи в телеграм-канале ведомства.

По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы.

Схрон оружия в квартире у подозреваемого в покушении на бизнесмена Виктора Мишачева. Видео © Telegram / Столичный СК

СК: Подозреваемый в подрыве внедорожника оказался бизнес-партнёром пострадавшего
СК: Подозреваемый в подрыве внедорожника оказался бизнес-партнёром пострадавшего

Возможно, самодельное взрывное устройство, сдетонировавшее на капоте внедорожника TANK на Профсоюзной улице в Москве, было как раз из этого схрона. Владельцем машины оказался 44-летний предприниматель Виктор Мишачев — совладелец сети баров «Гадкий Койот». Сразу после взрыва истекающий кровью хозяин внедорожника спасал раненого сына. Также пострадал сосед, находившийся рядом с авто в момент взрыва.

Обложка ©

Telegram / Столичный СК

Артур Лапсаков
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