В квартире подозреваемого в покушении на бизнесмена в Москве нашли схрон оружия
В ходе обысков в квартире подозреваемого в покушении на бизнесмена Виктора Мишачева обнаружен схрон оружия. Об этом сообщили в управлении СК по Москве.
«В ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого обнаружен схрон оружия», — говорится в записи в телеграм-канале ведомства.
По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы.
Схрон оружия в квартире у подозреваемого в покушении на бизнесмена Виктора Мишачева. Видео © Telegram / Столичный СК
Возможно, самодельное взрывное устройство, сдетонировавшее на капоте внедорожника TANK на Профсоюзной улице в Москве, было как раз из этого схрона. Владельцем машины оказался 44-летний предприниматель Виктор Мишачев — совладелец сети баров «Гадкий Койот». Сразу после взрыва истекающий кровью хозяин внедорожника спасал раненого сына. Также пострадал сосед, находившийся рядом с авто в момент взрыва.
Telegram / Столичный СК