СК: Подозреваемый в подрыве внедорожника оказался бизнес-партнёром пострадавшего

Правоохранители провели обыск в московской квартире подозреваемого в покушении на убийство предпринимателя Виктора Мишачева. Как сообщили в столичном управлении СК, мужчина является его бизнес-партнёром.

Согласно данным SHOT, мужчина является гражданином Белоруссии и имеет доли в общем бизнесе с пострадавшим. Основной версией произошедшего следствие рассматривает конфликт на фоне бизнес-разногласий. Подозреваемого уже доставили на допрос для выяснения обстоятельств.

Задержание подозреваемого в покушении на убийство и обыск в его квартире. Видео © Telegram / Столичный СК