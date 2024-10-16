СК: Подозреваемый в подрыве внедорожника оказался бизнес-партнёром пострадавшего
Подозреваемый в покушении на хозяина «Гадкого Койота». Обложка © Telegram / Столичный СК
Правоохранители провели обыск в московской квартире подозреваемого в покушении на убийство предпринимателя Виктора Мишачева. Как сообщили в столичном управлении СК, мужчина является его бизнес-партнёром.
Согласно данным SHOT, мужчина является гражданином Белоруссии и имеет доли в общем бизнесе с пострадавшим. Основной версией произошедшего следствие рассматривает конфликт на фоне бизнес-разногласий. Подозреваемого уже доставили на допрос для выяснения обстоятельств.
Задержание подозреваемого в покушении на убийство и обыск в его квартире. Видео © Telegram / Столичный СК
Виктор Мишачев, на чью машину было установлено самодельное взрывное устройство, владеет долей в московских барах «Гадкий койот» и Dirty dance bar, а также «Бунин бар» в Екатеринбурге.
Напомним, утром 15 октября на капоте припаркованного внедорожника TANK на Профсоюзной улице в Москве сдетонировало самодельное взрывное устройство. Владельцем машины оказался 44-летний предприниматель Виктор Мишачев — совладелец сети баров «Гадкий Койот». Сразу после взрыва истекающий кровью хозяин внедорожника спасал раненого сына. Также пострадал сосед, находившийся рядом с авто в момент взрыва.