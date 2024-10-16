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15 октября, 21:57

СК: Подозреваемый в подрыве внедорожника оказался бизнес-партнёром пострадавшего

Подозреваемый в покушении на хозяина «Гадкого Койота». Обложка © Telegram / Столичный СК

Подозреваемый в покушении на хозяина «Гадкого Койота». Обложка © Telegram / Столичный СК

Правоохранители провели обыск в московской квартире подозреваемого в покушении на убийство предпринимателя Виктора Мишачева. Как сообщили в столичном управлении СК, мужчина является его бизнес-партнёром.

Согласно данным SHOT, мужчина является гражданином Белоруссии и имеет доли в общем бизнесе с пострадавшим. Основной версией произошедшего следствие рассматривает конфликт на фоне бизнес-разногласий. Подозреваемого уже доставили на допрос для выяснения обстоятельств.

Задержание подозреваемого в покушении на убийство и обыск в его квартире. Видео © Telegram / Столичный СК

Виктор Мишачев, на чью машину было установлено самодельное взрывное устройство, владеет долей в московских барах «Гадкий койот» и Dirty dance bar, а также «Бунин бар» в Екатеринбурге.

Вскрылся ещё один фактор, который спас жизнь хозяина «Гадкого койота» при подрыве авто
Вскрылся ещё один фактор, который спас жизнь хозяина «Гадкого койота» при подрыве авто

Напомним, утром 15 октября на капоте припаркованного внедорожника TANK на Профсоюзной улице в Москве сдетонировало самодельное взрывное устройство. Владельцем машины оказался 44-летний предприниматель Виктор Мишачев — совладелец сети баров «Гадкий Койот». Сразу после взрыва истекающий кровью хозяин внедорожника спасал раненого сына. Также пострадал сосед, находившийся рядом с авто в момент взрыва.

Артём Гапоненко
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