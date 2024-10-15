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15 октября, 09:14

Вскрылся ещё один фактор, который спас жизнь хозяина «Гадкого койота» при подрыве авто

Мощность СВУ на машине в Москве не превышало 100 грамм в тротиловом эквиваленте

Место взрыва в Москве. Фото © Life.ru

Место взрыва в Москве. Фото © Life.ru

По предварительным данным, мощность взрывного устройства, сработавшего на капоте автомобиля бизнесмена на юго-западе Москвы, была маленькой мощности. Как рассказали в оперативных службах, вес СВУ составил не более 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

«Взрывное устройство на капоте автомобиля с водительской стороны, предварительно, было небольшой мощности, не больше 100 граммов в тротиловом эквиваленте», — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

СК показал видео с моментом взрыва СВУ на капоте авто хозяина «Гадкого койота»
СК показал видео с моментом взрыва СВУ на капоте авто хозяина «Гадкого койота»

Как сообщал Life.ru, утром 15 октября СВУ, лежавшее в пакете на капоте припаркованного внедорожника TANK, сдетонировало на Профсоюзной улице в Москве. Позже выяснилось, что владелец авто — 44-летний предприниматель Виктор Мишачев, хозяин сети баров «Гадкий Койот». Сразу после взрыва он спасал раненого сына. Также пострадал сосед, находившийся рядом с авто в момент инцидента. По данным оперативников, взрыв мог быть мощнее, если бы пакет с СВУ остался на капоте авто.

Александра Мышляева
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