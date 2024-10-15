Вскрылся ещё один фактор, который спас жизнь хозяина «Гадкого койота» при подрыве авто

По предварительным данным, мощность взрывного устройства, сработавшего на капоте автомобиля бизнесмена на юго-западе Москвы, была маленькой мощности. Как рассказали в оперативных службах, вес СВУ составил не более 100 граммов в тротиловом эквиваленте.