Возможный подрывник машины хозяина «Гадкого Койота» связан с Украиной

Один из возможных подозреваемых в подрыве автомобиля совладельца сети баров «Гадкий Койот» Виктора Мишачева, в результате которого пострадало трое человек, является украинским налогоплательщиком. Об этом сообщает неназванный источник РИА «Новости» из правоохранительных структур Москвы.