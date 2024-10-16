Возможный подрывник машины хозяина «Гадкого Койота» связан с Украиной
Подозреваемый в подрыве авто в Москве может быть налогоплательщиком Украины
Один из возможных подозреваемых в подрыве автомобиля совладельца сети баров «Гадкий Койот» Виктора Мишачева, в результате которого пострадало трое человек, является украинским налогоплательщиком. Об этом сообщает неназванный источник РИА «Новости» из правоохранительных структур Москвы.
«Задержанный Виталий Слободяник, предварительно, владеет на Украине ДРФО (регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов — прим. Life.ru)», — сказал собеседник агентства.
Напомним, утром 15 октября самодельное взрывное устройство, лежавшее в пакете на капоте припаркованного внедорожника TANK, сдетонировало на Профсоюзной улице в Москве. В ходе расследования удалось выяснить личность владельца. Им оказался 44-летний предприниматель Виктор Мишачев — совладелец сети баров «Гадкий Койот». Сразу после взрыва истекающий кровью хозяин внедорожника спасал раненого сына. Также среди пострадавших сосед, который находился в момент взрыва неподалёку от автомобиля.
Life.ru