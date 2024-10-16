Войну за «Гадкий койот» с подрывом машины развернул бывший белорусский спецназовец

Совладелец «Гадкого койота», которого подозревают в попытке подрыва машины бизнес-партнёра, оказался бывшим белорусским спецназовцем. В последнее время 50-летний Виталий открывал бары в Москве вместе с жертвой. Предварительно, он хотел отжать у Виктора доли в питейных заведениях, в том числе в «Койоте» с полуголыми девочками на барной стойке.

Совладелец «Гадкого койота», которого подозревают в попытке подрыва машины бизнес-партнёра. Фото © Telegram / SHOT

Задержанный Виталий был совладельцем более 10 заведений в Москве, в соцсетях он писал, что служил в войсковой части в Минске. Но доли у него там были небольшие — в основном 5%. Бизнесмен, по одной из версий, хотел большего, кроме того, у него не ладились отношения с одним из партнёров — 44-летним Виктором.

Виталий в итоге решил припугнуть своего коллегу и заложил ему СВУ на внедорожник TANK. Взрывное устройство он прикрыл детской пелёнкой и мусорным пакетом. Виктор пакет выбросил, а когда взял пелёнку — прогремел взрыв. Мужчине оторвало часть кисти, также ранение головы получил его 6-летний сын. Сейчас их жизни ничего не угрожает.