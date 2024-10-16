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16 октября, 05:50

Войну за «Гадкий койот» с подрывом машины развернул бывший белорусский спецназовец

Подозреваемый в подрыве авто в Москве оказался бывшим белорусским спецназовцем

Совладелец «Гадкого койота», которого подозревают в попытке подрыва машины бизнес-партнёра, оказался бывшим белорусским спецназовцем. В последнее время 50-летний Виталий открывал бары в Москве вместе с жертвой. Предварительно, он хотел отжать у Виктора доли в питейных заведениях, в том числе в «Койоте» с полуголыми девочками на барной стойке.

Совладелец «Гадкого койота», которого подозревают в попытке подрыва машины бизнес-партнёра. Фото © Telegram / SHOT

Совладелец «Гадкого койота», которого подозревают в попытке подрыва машины бизнес-партнёра. Фото © Telegram / SHOT

Задержанный Виталий был совладельцем более 10 заведений в Москве, в соцсетях он писал, что служил в войсковой части в Минске. Но доли у него там были небольшие — в основном 5%. Бизнесмен, по одной из версий, хотел большего, кроме того, у него не ладились отношения с одним из партнёров — 44-летним Виктором.

Виталий в итоге решил припугнуть своего коллегу и заложил ему СВУ на внедорожник TANK. Взрывное устройство он прикрыл детской пелёнкой и мусорным пакетом. Виктор пакет выбросил, а когда взял пелёнку — прогремел взрыв. Мужчине оторвало часть кисти, также ранение головы получил его 6-летний сын. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Задержанный ресторатор на допросе. Дома у него нашли несколько карабинов «Сайга-410» и «Вепрь-12», охотничьи ножи, разгрузочный жилет и камуфляжную одежду.

Возможный подрывник машины хозяина «Гадкого Койота» связан с Украиной
Возможный подрывник машины хозяина «Гадкого Койота» связан с Украиной

Напомним, утром 15 октября СВУ, лежавшее в пакете на капоте внедорожника TANK, сдетонировало на Профсоюзной улице в Москве. В ходе расследования была установлена личность владельца. Им оказался 44-летний предприниматель Виктор Мишачев — совладелец сети баров «Гадкий Койот». Сразу после взрыва истекающий кровью хозяин внедорожника спасал раненого сына. Также среди пострадавших сосед, который находился в момент взрыва рядом с машиной.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Мария Любицкая
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