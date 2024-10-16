«Оригинально»: Мизулина не оценила призыв Останиной «буллить» сверстников-квадроберов

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала детей снимать на видео и высмеивать сверстников-квадроберов. Фрагмент записи встречи с детьми из Луганской Народной Республики опубликовала сама парламентарий, после чего депутата стали обвинять в буллинге. Не оценила совет Останиной, в частности, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина посоветовала детям снимать квадроберов на телефон. Видео © Telegram / Новости с Останиной

«Депутаты продолжают обсуждать тему квадроберов, предлагая детям заниматься травлей, доксом и деаноном тех подростков, кто увлекается этим нездоровым трендом. Оригинально», — написала Мизулина в телеграм-канале.