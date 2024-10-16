«Оригинально»: Мизулина не оценила призыв Останиной «буллить» сверстников-квадроберов
Мизулина раскритиковала призыв Останиной снимать и высмеивать квадроберов
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала детей снимать на видео и высмеивать сверстников-квадроберов. Фрагмент записи встречи с детьми из Луганской Народной Республики опубликовала сама парламентарий, после чего депутата стали обвинять в буллинге. Не оценила совет Останиной, в частности, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина посоветовала детям снимать квадроберов на телефон. Видео © Telegram / Новости с Останиной
«Депутаты продолжают обсуждать тему квадроберов, предлагая детям заниматься травлей, доксом и деаноном тех подростков, кто увлекается этим нездоровым трендом. Оригинально», — написала Мизулина в телеграм-канале.
Если бы депутаты находились в контакте с молодёжью, то, по словам Мизулиной, знали бы, что большинство ребят и так недолюбливают квадробинг. Глава ЛБИ выразили негодование, что эта тема постоянно находится на обсуждении, а конкретных шагов нет.
Напомним, ранее академик Российской академии наук Геннадий Онищенко заявил, что проверять на вменяемость нужно не детей-квадроберов, а их родителей, которые покупают им поводки, домики для животных и выгуливают, как собак. Вступилась за молодёжь и певица Лолита Милявская, заявившая, что в аномалию превратить сейчас можно любое занятие. Депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что квадроберы закончат свою деятельность зимой. Тем временем парламентарии разрабатывают законопроект, который закрепит меры контроля над этим видом деятельности.
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