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16 октября, 12:28

«Оригинально»: Мизулина не оценила призыв Останиной «буллить» сверстников-квадроберов

Мизулина раскритиковала призыв Останиной снимать и высмеивать квадроберов

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала детей снимать на видео и высмеивать сверстников-квадроберов. Фрагмент записи встречи с детьми из Луганской Народной Республики опубликовала сама парламентарий, после чего депутата стали обвинять в буллинге. Не оценила совет Останиной, в частности, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина посоветовала детям снимать квадроберов на телефон. Видео © Telegram / Новости с Останиной

«Депутаты продолжают обсуждать тему квадроберов, предлагая детям заниматься травлей, доксом и деаноном тех подростков, кто увлекается этим нездоровым трендом. Оригинально», — написала Мизулина в телеграм-канале.

Если бы депутаты находились в контакте с молодёжью, то, по словам Мизулиной, знали бы, что большинство ребят и так недолюбливают квадробинг. Глава ЛБИ выразили негодование, что эта тема постоянно находится на обсуждении, а конкретных шагов нет.

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Напомним, ранее академик Российской академии наук Геннадий Онищенко заявил, что проверять на вменяемость нужно не детей-квадроберов, а их родителей, которые покупают им поводки, домики для животных и выгуливают, как собак. Вступилась за молодёжь и певица Лолита Милявская, заявившая, что в аномалию превратить сейчас можно любое занятие. Депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что квадроберы закончат свою деятельность зимой. Тем временем парламентарии разрабатывают законопроект, который закрепит меры контроля над этим видом деятельности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Дарья Нарыкова
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