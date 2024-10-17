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17 октября, 08:09

Власти Красноярска окажут помощь семье погибшего в Охотском море мальчика

Семье подростка из Красноярска, который погиб во время дрейфа на лодке в Охотском море, окажут необходимую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Речь идёт, в частности, о социальной поддержке.

«Возможно, им понадобится оформить какие-то социальные выплаты, льготы, нужны будут юристы или психологи», — приводит ТАСС слова представителя мэрии.

При этом ранее одноклассники и друзья погибшего мальчика отмечали, что он был весёлым, спортивным, занимался танцами и баскетболом.

Выживший мог перенести микроинфаркты и интоксикацию во время дрейфа в море с мертвецами
Выживший мог перенести микроинфаркты и интоксикацию во время дрейфа в море с мертвецами

Напомним, что в начале августа два брата отправились на катамаране в Охотское море, один из них взял в путешествие сына. Через несколько дней связь с туристами пропала, поисковые работы не дали результатов. 15 октября лодка была обнаружена рыбаками у села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае, что почти в тысяче километров от пункта прибытия. Life.ru публиковал кадры спасательной операции. Выжил лишь Михаил Пичугин, который дрейфовал на катамаране 67 дней, он сохранил тела брата и племянника. Уже в больнице мужчина назвал вещь, которая спасла его во время 2 месяцев дрейфа в море с мертвецами.

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Telegram / Kamchatka_life.ru

Дарья Нарыкова
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