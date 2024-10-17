Выходит документальный фильм о смертельном дрейфе в Охотском море
Документальный фильм «67 дней в открытом море: история смертельного дрейфа» расскажет об уникальной истории спасения россиянина Михаила Пичугина, который провёл два месяца в лодке в Охотском море.
Фильм выйдет в эфире РЕН ТВ 17 октября в 19:50. Он расскажет, что на самом деле произошло на лодке, почему Михаил с братом и племянником потеряли управление судном и остались без связи, почему никто не замечал сигналы тревоги с лодки, почему двое путешественников погибли, а третьему удалось выжить. Откровения о самых страшных днях в своей жизни прозвучат из уст спасённого Михаила в эксклюзивном интервью.
Также в фильм вошли интервью с дочерью Пичугина, которая должна была отправиться в это злополучное путешествие, а также с бывшей женой выжившего. Зрители также увидят материалы о поисковой операции.
Напомним, что два брата в начале августа отправились на катамаране в плавание по Охотскому морю, один из них решил взять в путешествие 15-летнего сына. Через несколько дней связь с ними пропала, поисковые работы продолжались более месяца, но результаты оказались неутешительными. В итоге лодка была обнаружена рыбаками у села Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края. Выяснилось что путешественники находились почти в тысяче километров от запланированного пункта прибытия. Выжил лишь один из братьев — Михаил Пичугин. Он пробыл в катамаране 67 дней. Life.ru публиковал кадры спасательной операции. Мужчина уже пришёл в себя и рассказал, что происходило.
Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура