Выходит документальный фильм о смертельном дрейфе в Охотском море

Фильм выйдет в эфире РЕН ТВ 17 октября в 19:50. Он расскажет, что на самом деле произошло на лодке, почему Михаил с братом и племянником потеряли управление судном и остались без связи, почему никто не замечал сигналы тревоги с лодки, почему двое путешественников погибли, а третьему удалось выжить. Откровения о самых страшных днях в своей жизни прозвучат из уст спасённого Михаила в эксклюзивном интервью.