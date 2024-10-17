В Адлере и на федеральной территории Сириус прошли смерчи
Смерч в районе Адлера. Обложка © Telegram / «Сочи с огоньком»
На федеральной территории Сириус и в Адлере прошли смерчи. Разрушения в регионе отсутствуют, сообщает пресс-службе регионального главка МЧС в беседе с РИА «Новости».
Смерч в районе Адлера. Видео © Telegram / «Сочи с огоньком»
«Сообщений о выходе на сушу [смерчей] и о разрушении инфраструктуры не поступало», — ответили в ведомстве на вопрос, разрушили ли смерчи в Адлере и в Сириусе городскую инфраструктуру.
Спасатели добавили, что что в регионе действует штормовое предупреждение. В администрации Сириуса отметили, что инциденты в результате разгула стихии отсутствуют.
Напомним, в Штатах ураган «Хелен» обрушился на юго-восток страны в конце сентября, его от него пострадали более 200 человек. А спустя несколько дней стихия повторила удар в лице «Милтона», который разрушил сотни домов и утащил на тот свет 11 человек.