В Адлере и на федеральной территории Сириус прошли смерчи

На федеральной территории Сириус и в Адлере прошли смерчи. Разрушения в регионе отсутствуют, сообщает пресс-службе регионального главка МЧС в беседе с РИА «Новости».

Смерч в районе Адлера. Видео © Telegram / «Сочи с огоньком»

«Сообщений о выходе на сушу [смерчей] и о разрушении инфраструктуры не поступало», — ответили в ведомстве на вопрос, разрушили ли смерчи в Адлере и в Сириусе городскую инфраструктуру.