Полпред президента в УрФО Артём Жога стал попечителем Ельцин-Центра
Артём Жога. Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Метцель
Участник СВО и полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артём Жога стал членом Попечительского совета Президентского центра Бориса Ельцина. Это произошло автоматически после вступления Жоги в должность полпреда, передаёт Telegram-канал Ельцин-Центра.
Также попечителями являются глава Администрации президента Антон Вайно и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Остальных членов совета назначают персонально.
«Вот уже десятый год Попечительский совет плодотворно и конструктивно сотрудничает с командой Ельцин-Центра, участвует в обсуждении его стратегических целей, рассматривает и утверждает его ежегодные отчёты, как того требует Устав нашей организации», — отметили в пресс-службе учреждения.
Напомним, что 2 октября президент России Владимир Путин назначил 49-летнего Артёма Жогу на новую должность — своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе. На этом посту он сменил Владимира Якушева. Жога является бывшим комбатом батальона «Спарта» и отцом Героя России Владимира Жоги, который погиб в ходе СВО 5 марта 2022 года.