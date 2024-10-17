Полпред президента в УрФО Артём Жога стал попечителем Ельцин-Центра

Участник СВО и полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артём Жога стал членом Попечительского совета Президентского центра Бориса Ельцина. Это произошло автоматически после вступления Жоги в должность полпреда, передаёт Telegram-канал Ельцин-Центра.

«Вот уже десятый год Попечительский совет плодотворно и конструктивно сотрудничает с командой Ельцин-Центра, участвует в обсуждении его стратегических целей, рассматривает и утверждает его ежегодные отчёты, как того требует Устав нашей организации», — отметили в пресс-службе учреждения.