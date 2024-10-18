Бастрыкин: Принцип работы взрывчатки, убившей Татарского, установили по частям
Следователям удалось выяснить принцип работы взрывчатки, при помощи которой был совершён теракт, убивший известного военкора Владлена Татарского. Об этом сообщает председатель СК Александр Бастрыкин.
«Сотрудниками криминалистических подразделений обнаружены и изъяты части взрывного устройства. Их экспертиза в дальнейшем позволила установить способ приведения его в действие», — отметил он в беседе с kp.ru.
Бастрыкин также упомянул изъятые видеозаписи. Так, по ним удалось воссоздать маршрут Дарьи Треповой* до появления в кафе, где и произошёл теракт.
Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в кафе «Стрит-бар» в Санкт-Петербурге после взрыва. Виновницей трагедии оказалась Дарья Трепова*, подарившая Татарскому статуэтку со спрятанной внутри бомбой. За теракт украинские кураторы заплатили ей 195 тысяч рублей. В январе Трепову* приговорили к 27 годам лишения свободы.
* Внесена в список террористов и экстремистов.
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