Бастрыкин: Принцип работы взрывчатки, убившей Татарского, установили по частям

Следователям удалось выяснить принцип работы взрывчатки, при помощи которой был совершён теракт, убивший известного военкора Владлена Татарского. Об этом сообщает председатель СК Александр Бастрыкин.

«Сотрудниками криминалистических подразделений обнаружены и изъяты части взрывного устройства. Их экспертиза в дальнейшем позволила установить способ приведения его в действие», — отметил он в беседе с kp.ru.

Бастрыкин также упомянул изъятые видеозаписи. Так, по ним удалось воссоздать маршрут Дарьи Треповой* до появления в кафе, где и произошёл теракт.