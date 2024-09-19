Найдена связь между покушением на Прилепина и терактом против Татарского

Следствие установило, что теракт, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, и покушение на писателя Захара Прилепина финансировались из одного источника. Об этом сообщили в суде, где слушается дело в отношении Александра Пермякова*, обвиняемого в покушении на публициста.