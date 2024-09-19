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19 сентября, 11:00

Найдена связь между покушением на Прилепина и терактом против Татарского

Покушение на Прилепина и убийство Татарского финансировал один источник

Следствие установило, что теракт, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, и покушение на писателя Захара Прилепина финансировались из одного источника. Об этом сообщили в суде, где слушается дело в отношении Александра Пермякова*, обвиняемого в покушении на публициста.

«Установлена общая финансовая связь с участниками теракта, совершённого 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит Владлен Татарский», — отметили в суде, передаёт ТАСС.

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Напомним, весной прошлого года в Нижнем Новгороде взорвалась машина с Захаром Прилепиным. Водитель писателя погиб. Злоумышленника быстро задержали, им оказался Александр Пермяков*. Спустя год Киев признал причастность к теракту. Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в кафе «Стрит-бар» в Санкт-Петербурге после взрыва. Виновницей трагедии оказалась Дарья Трепова*, подарившая Татарскому статуэтку со спрятанной внутри бомбой

* Внесены в список террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stock Studio 4477

Александра Мышляева
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