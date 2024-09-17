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17 сентября, 11:41

Эксперты нашли следы гексогена на руке обвиняемого в покушении на Прилепина

Александр Пермяков*. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей

Александр Пермяков*. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей

Экспертиза выявила следы гексогена на руках и теле Александра Пермякова*, обвиняемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на корреспондента в зале 2-го Западного окружного военного суда.

«Смыв с левой руки Пермякова* показал, что на его руках в момент задержания были следы взрывчатого вещества — гексогена», — зачитала прокурор.

Сообщается, что на месте преступления в Нижегородской области правоохранители также обнаружили элементы взрывного устройства, которое злоумышленник приводил в действие дистанционно.

Со школькой парты — на зону: Вскрылось криминальное прошлое киллера Прилепина
Со школькой парты — на зону: Вскрылось криминальное прошлое киллера Прилепина

Напомним, весной 2023 года в Нижнем Новгороде взорвалась иномарка с Захаром Прилепиным. Водитель писателя погиб. Исполнитель теракта был задержан полицией в тот же день по горячим следам. Им оказался Александр Пермяков*. Лишь спустя год глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* признал отношение Киева к произошедшему. Недавно следователи выяснили личность соучастника обвиняемого Пермякова*.

* Внесён в России в список террористов и экстремистов

Николай Рюмин
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