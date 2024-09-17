Эксперты нашли следы гексогена на руке обвиняемого в покушении на Прилепина

Экспертиза выявила следы гексогена на руках и теле Александра Пермякова*, обвиняемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на корреспондента в зале 2-го Западного окружного военного суда.

«Смыв с левой руки Пермякова* показал, что на его руках в момент задержания были следы взрывчатого вещества — гексогена», — зачитала прокурор.

Сообщается, что на месте преступления в Нижегородской области правоохранители также обнаружили элементы взрывного устройства, которое злоумышленник приводил в действие дистанционно.