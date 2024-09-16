Со школькой парты — на зону: Вскрылось криминальное прошлое киллера Прилепина

Александр Пермяков*, которого обвиняют в покушении на жизнь известного писателя Захара Прилепина, уже отбывал наказание за избиение человека в школьные годы, тогда ему дали семь лет. Об этом факте сообщает ТАСС со ссылкой на свидетельские показания сестры мужчины.

«Мой брат учился в средней школе в Дружковке Донецкой области Украины, но не окончил девятый класс, так как был осуждён на семь лет за участие в избиении человека. Наказание он отбывал в исправительном учреждении Дружковки», — сказала она на суде.