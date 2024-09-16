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16 сентября, 12:34

Со школькой парты — на зону: Вскрылось криминальное прошлое киллера Прилепина

Обвиняемый в покушении на Прилепина сидел семь лет за избиение человека

Александр Пермяков. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей

Александр Пермяков. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей

Александр Пермяков*, которого обвиняют в покушении на жизнь известного писателя Захара Прилепина, уже отбывал наказание за избиение человека в школьные годы, тогда ему дали семь лет. Об этом факте сообщает ТАСС со ссылкой на свидетельские показания сестры мужчины.

«Мой брат учился в средней школе в Дружковке Донецкой области Украины, но не окончил девятый класс, так как был осуждён на семь лет за участие в избиении человека. Наказание он отбывал в исправительном учреждении Дружковки», — сказала она на суде.

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Напомним, в Нижнем Новгороде 6 мая прошлого года взорвалась иномарка с Захаром Прилепиным. Водитель писателя скончался. Исполнитель теракта был схвачен в тот же день по горячим следам. Им оказался Александр Пермяков. Лишь спустя год глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* признал причастность Киева к произошедшему. Недавно правоохранители выяснили личность соучастника обвиняемого Пермякова.

* внесён в России в список террористов и экстремистов

Николай Рюмин
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