«Случайно столкнулись»: В США раскрыли неожиданную деталь в убийстве главы ХАМАС Синвара

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые ликвидировали главу палестинского радикального движения ХАМАС Яхью Синвара, не ожидали увидеть его. Об этом пишет газета The New York Times (NYT), ссылаясь на неназванных чиновников еврейского государства.

«Солдаты, которые неожиданно столкнулись с Синваром в среду, были частью группы, обучавшейся на командиров отделений», — указано в статье.

По информации газеты, израильские военные в ходе патрулирования на юге сектора Газа начали перестрелку с бойцами ХАМАС. Солдаты ЦАХАЛ при поддержке дронов уничтожили часть здания, в которой укрывалось несколько вооружённых членов движения.