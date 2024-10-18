«Случайно столкнулись»: В США раскрыли неожиданную деталь в убийстве главы ХАМАС Синвара
NYT: Бойцы ЦАХАЛ, убившие главу ХАМАС Синвара, не ожидали встречи с ним
Яхья Синвар. Обложка © ТАСС / AP / John Minchillo
Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые ликвидировали главу палестинского радикального движения ХАМАС Яхью Синвара, не ожидали увидеть его. Об этом пишет газета The New York Times (NYT), ссылаясь на неназванных чиновников еврейского государства.
«Солдаты, которые неожиданно столкнулись с Синваром в среду, были частью группы, обучавшейся на командиров отделений», — указано в статье.
По информации газеты, израильские военные в ходе патрулирования на юге сектора Газа начали перестрелку с бойцами ХАМАС. Солдаты ЦАХАЛ при поддержке дронов уничтожили часть здания, в которой укрывалось несколько вооружённых членов движения.
При этом, когда пыль от взрывов рассеялась, израильские военные при осмотре здания нашли тело, «поразительно похожее» на человека, «которого они не ожидали найти» — убитым оказался Синвар. Авторы материала уточнили, что глава ХАМАС был ликвидирован с двумя другими боевиками. ЦАХАЛ не обнаружила никаких признаков заложников поблизости. Кроме того, израильские военные нашли деньги и оружие.
Напомним, что ранее Израиль официально подтвердил ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара в Рафахе на юге сектора Газа. Life.ru публиковал кадры последних минут жизни лидера движения. Помощь Израилю в ликвидации Синвара оказала разведка США. Позднее СМИ сообщили, что руководство ХАМАС взял на себя глава представительства палестинского движения за рубежом Халед Машаль.