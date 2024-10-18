«У меня нет с ней связи»: Мать Треповой* узнала из СМИ о расколе личности у дочери

Террористка Дарья Трепова*, которая приговорена к 27 годам лишения свободы за убийство военкора Владлена Татарского, перестала поддерживать связь с близкими. Мать девушки пожаловалась, что уже несколько месяцев не получает писем от дочери, сообщает Mash на Мойке.

Мать террористки Дарьи Треповой* заявила, что дочь не поддерживает с ней связь с начала лета. Видео © Telegram / Mash на Мойке

«Как вы думаете, человеку дали 27 лет, конечно, у неё настроение не радужное, прямо скажем. Но я не могу сказать, что [в письмах] было что-то такое, что меня бы встревожило сильно. С момента, как её в ИК-2 перевели, туда видимо, я надеюсь, у меня никаких не было от неё новостей», — рассказала мать осуждённой.

Она отметила, что прочитала в СМИ сообщения о госпитализации дочери и расколе личности. После оглашения приговора Трепова* продолжала отправлять письма домой. Девушка обещала родственникам, что будет сообщать им о своём состоянии и местоположении, но летом перестала это делать. Адвокат террористки сообщил матери, что тоже не получал сообщений от клиентки. По словам женщины, юрист пообещал «попасть» к Треповой*.