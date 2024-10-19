Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 06:37

Кремль похвалил забраковавшего «план победы» Шольца за шаг навстречу Путину

Песков: Кремль одобряет желание Шольца провести с Путиным переговоры

Владимир Путин и Олаф Шольц в Кремле. Фото © ТАСС / Климентьев Михаил

Владимир Путин и Олаф Шольц в Кремле. Фото © ТАСС / Климентьев Михаил

Намерение канцлера Германии Олафа Шольца встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования украинского конфликта является важным сигналом, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, подход остальных западных лидеров с отказом от такого диалога — неконструктивен.

«Мы слышим слова, которые приходят из Берлина, слова Шольца о готовности выйти на диалог. Это важные слова, потому что еще совсем недавно Германия была среди остальных стран коллективного Запада, которые полностью исключали какие-либо контакты с Путиным», — сказал Песков ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского лидера, нежелание западных лидеров вести переговоры с Путиным не даёт никаких перспектив.

Байден, Шольц, Стармер и Макрон не позвали Зеленского на встречу по его «плану победы»
Байден, Шольц, Стармер и Макрон не позвали Зеленского на встречу по его «плану победы»

Ранее Олаф Шольц заявил, что готов пообщаться с Владимиром Путиным о путях мирного урегулирования конфликта на Украине. После слов главы немецкого МИД Бербок о том, что российский лидер не желает говорить с канцлером ФРГ, Шольц выступил ещё с несколькими заявлениями, которые явно не понравились его друзьям с Украины. К примеру, он вновь забраковал вступление Киева в НАТО, указав на разрушительные последствия такого хода, а также раскритиковал «план победы» Зеленского, заявив, что его исполнение лишь усугубит ситуацию.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • Олаф Шольц
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров