Кремль похвалил забраковавшего «план победы» Шольца за шаг навстречу Путину
Песков: Кремль одобряет желание Шольца провести с Путиным переговоры
Владимир Путин и Олаф Шольц в Кремле. Фото © ТАСС / Климентьев Михаил
Намерение канцлера Германии Олафа Шольца встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования украинского конфликта является важным сигналом, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, подход остальных западных лидеров с отказом от такого диалога — неконструктивен.
«Мы слышим слова, которые приходят из Берлина, — слова Шольца о готовности выйти на диалог. Это важные слова, потому что еще совсем недавно Германия была среди остальных стран коллективного Запада, которые полностью исключали какие-либо контакты с Путиным», — сказал Песков ТАСС.
По словам пресс-секретаря российского лидера, нежелание западных лидеров вести переговоры с Путиным не даёт никаких перспектив.
Ранее Олаф Шольц заявил, что готов пообщаться с Владимиром Путиным о путях мирного урегулирования конфликта на Украине. После слов главы немецкого МИД Бербок о том, что российский лидер не желает говорить с канцлером ФРГ, Шольц выступил ещё с несколькими заявлениями, которые явно не понравились его друзьям с Украины. К примеру, он вновь забраковал вступление Киева в НАТО, указав на разрушительные последствия такого хода, а также раскритиковал «план победы» Зеленского, заявив, что его исполнение лишь усугубит ситуацию.