Кремль похвалил забраковавшего «план победы» Шольца за шаг навстречу Путину

Намерение канцлера Германии Олафа Шольца встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования украинского конфликта является важным сигналом, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, подход остальных западных лидеров с отказом от такого диалога — неконструктивен.

«Мы слышим слова, которые приходят из Берлина, — слова Шольца о готовности выйти на диалог. Это важные слова, потому что еще совсем недавно Германия была среди остальных стран коллективного Запада, которые полностью исключали какие-либо контакты с Путиным», — сказал Песков ТАСС.