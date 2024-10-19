«Мне конец»: Маску припомнили мрачное признание Такеру о Трампе

Бизнесмен Илон Маск всё сильнее поддерживает кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. На это у миллиардера есть свои причины, пишет Financial Times и напоминает признание миллиардера в интервью журналисту Такеру Карлсону о Трампе.

Для того чтобы кандидат в президенты победил на выборах, Маск постоянно спонсирует его кампанию. А недавно миллиардер присутствовал на митинге в Батлере в штате Пенсильвания. Там он сказал, что «по-настоящему проверить характер человека можно по тому, как он ведёт себя под огнём». Основатель SpaceX также обратил внимание на героизм Трампа после покушения. Он неоднократно предрекал США беды в случае победы оппонентки республиканца Камалы Харрис на выборах. По его мнению, президентство демократки уничтожит конституцию страны, приведёт к массовому голоду, а также спровоцирует в стране волну репрессий.