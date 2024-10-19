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19 октября, 08:06

«Мне конец»: Маску припомнили мрачное признание Такеру о Трампе

Газета Financial Times припомнила Маску фразу «Если Трамп проиграет, мне конец»

Илон Маск. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Илон Маск. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Бизнесмен Илон Маск всё сильнее поддерживает кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. На это у миллиардера есть свои причины, пишет Financial Times и напоминает признание миллиардера в интервью журналисту Такеру Карлсону о Трампе.

«Если он проиграет, мне конец», — говорил в начале октября бизнесмен.

Для того чтобы кандидат в президенты победил на выборах, Маск постоянно спонсирует его кампанию. А недавно миллиардер присутствовал на митинге в Батлере в штате Пенсильвания. Там он сказал, что «по-настоящему проверить характер человека можно по тому, как он ведёт себя под огнём». Основатель SpaceX также обратил внимание на героизм Трампа после покушения. Он неоднократно предрекал США беды в случае победы оппонентки республиканца Камалы Харрис на выборах. По его мнению, президентство демократки уничтожит конституцию страны, приведёт к массовому голоду, а также спровоцирует в стране волну репрессий.

Илон Маск дал Трампу ещё $75 миллионов на президентскую битву с Харрис
Илон Маск дал Трампу ещё $75 миллионов на президентскую битву с Харрис
Наталья Афонина
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