Карателя ВСУ Невменяемого похоронили рядом с героями ВОВ в Херсонской области

В Херсонской области жители Алёшкинского района написали коллективное обращение. Люди требуют убрать с памятника солдатам Великой Отечественной войны могилу украинского нациста и участника карательной операции против Донбасса.

Валерий Чуприн был сержантом ВСУ и принимал участие в карательной операции против Донбасса. В 2016 году Чуприн был убит и захоронен на месте братской могилы воинов ВОВ, где с 1980-х годов находится мемориальный комплекс.

«Он воевал в Донбассе с позывным «Невменяемый». Человек очень агрессивный, очень ярый за Украину и вообще за насилие. Поддержка нацизма у него была», — рассказала «РИА Новости» жительница села Костогрызово, не назвавшая своё имя из соображений безопасности.

Женщина также сообщила, что мать и друзья погибшего убрали одну могилу неизвестного солдата, когда хоронили Чуприна. Это может быть классифицировано как деяние, предусмотренное статьёй 243.4. УК РФ: «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвящённых дням воинской славы России».

«Как может лежать человек, поддерживающий нацизм, рядом с людьми, которые воевали против нацизма?» — возмущаются люди.

Местные жители пожаловались, что от матери Чуприна неоднократно поступали угрозы. Женщина требовала переименовать одну из улиц Костогрызово в честь сына и даже разместила памятную доску в местной школе. Жители села Костогрызово подписали коллективное обращение в администрацию округа с просьбой «оказать содействие в восстановлении исторической справедливости и принять меры по переносу останков участника АТО с территории мемориального комплекса в иное место» ещё в июне, но до сих пор администрация не вынесла решение по этому вопросу.