«Русские люди Родиной не торгуют»: На карьере SHAMAN поставили крест
Общественница Кузнецова: SHAMAN загубил карьеру регистрацией товарного знака
SHAMAN. Обложка © Telegram / SHAMAN
SHAMAN загубил свою карьеру, решив подать заявки на регистрацию товарного знака «Я русский». Об этом SHOT заявила руководитель общественной организации «Мы есть русские» Светлана Кузнецова. По её словам, сейчас всё, что остаётся Ярославу Дронову (его настоящее имя) — молчать, так как его извинениям никто не поверит.
«Русские люди Родиной не торгуют. Называть себя русским и при этом пытаться извлекать из этого гордого звания прибыль, деньги — это плохое воспитание. Очень жаль, что именно Ярослав пошёл на этот шаг. Честно говоря, я сначала поверить не могла и думала, что это фейк», — заявила она.
Также певцу потребовали отказать в товарном знаке «Я русский», чтобы он не зарабатывал на патриотизме. С такой просьбой обратились общественники движения «Ветераны России» в Роспатент. Как заявлял глава движения и доброволец СВО Ильдар Резяпов, идея Русского мира — это не про бренды, а про духовную общность и историческую судьбу.
Напомним, Shaman подал две заявки на регистрацию товарных знаков с наименованием «Я русский». В частности, под этим брендом музыкант сможет выпускать и продавать алкогольные напитки, косметику, продукты питания и даже секс-игрушки. Однако известный священник Павел Островский считает, что этими словами себя идентифицирует любой русский человек, потому их нельзя запатентовать и запретить использовать. После волны критики в Сети Дронов объяснил своё решение.