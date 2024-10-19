«Русские люди Родиной не торгуют»: На карьере SHAMAN поставили крест

SHAMAN загубил свою карьеру, решив подать заявки на регистрацию товарного знака «Я русский». Об этом SHOT заявила руководитель общественной организации «Мы есть русские» Светлана Кузнецова. По её словам, сейчас всё, что остаётся Ярославу Дронову (его настоящее имя) — молчать, так как его извинениям никто не поверит.

«Русские люди Родиной не торгуют. Называть себя русским и при этом пытаться извлекать из этого гордого звания прибыль, деньги — это плохое воспитание. Очень жаль, что именно Ярослав пошёл на этот шаг. Честно говоря, я сначала поверить не могла и думала, что это фейк», — заявила она.