Многотысячный антиправительственный митинг прошёл в Мадриде
Масштабная акция протеста развернулась в столице Испании 20 октября. Зачинщики митинга требуют отставки действующего премьера Педро Санчеса и проведения досрочных выборов. Участие в демонстрации приняли десятки тысяч человек, среди которых члены нескольких оппозиционных партий и мадридские чиновники.
Протестующие на площади Пласа-де-Кастилья. Видео © X / Vito Quiles
Эпицентром общественного недовольства стала городская площадь Пласа-де-Кастилья. «Вооружившись» флагами Испании, демонстранты скандируют антиправительственные лозунги. Основные претензии горожан к Санчесу заключаются в недемократичном курсе, амнистии сторонников независимости Каталонии, отсутствием прозрачности и манипулировании населением страны в личных целях.
«Мы находимся на Пласа-де-Кастилия с требованием о всеобщих выборах, почему? Потому что Санчес солгал испанцам об амнистии. Потому что он заключил соглашение с наследниками терроризма. Потому что это ухудшает исполнение приговоров убийцам. Потому что это ухудшает наши институты», — написал в соцсетях участвующий в митинге депутат Ассамблеи Мадрида Карлос Гонсалез.
Несмотря на масштабность акции, она проходит мирно. Полиция усилила меры безопасности в районе митинга, но о каких-либо стычках с правоохранителями не сообщалось.
Напомним, что испанцы не впервые пытаются прогнать Санчеса с поста главы кабмина. Аналогичные митинги проходили в Мадриде 9 марта этого года, 18 ноября и 21 января 2023 года. Ещё одним поводом для отставки премьера стал громкий коррупционный скандал с участием его супруги Бегоньи Гомес.
X / Vito Quiles