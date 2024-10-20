Многотысячный антиправительственный митинг прошёл в Мадриде

Масштабная акция протеста развернулась в столице Испании 20 октября. Зачинщики митинга требуют отставки действующего премьера Педро Санчеса и проведения досрочных выборов. Участие в демонстрации приняли десятки тысяч человек, среди которых члены нескольких оппозиционных партий и мадридские чиновники.

«Мы находимся на Пласа-де-Кастилия с требованием о всеобщих выборах, почему? Потому что Санчес солгал испанцам об амнистии. Потому что он заключил соглашение с наследниками терроризма. Потому что это ухудшает исполнение приговоров убийцам. Потому что это ухудшает наши институты», — написал в соцсетях участвующий в митинге депутат Ассамблеи Мадрида Карлос Гонсалез.