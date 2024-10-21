«Известия» и МАЕР будут освещать саммит БРИКС на медиаэкранах по всей России

Телеканал «Известия» и медиахолдинг МАЕР покажут саммит БРИКС на медиаэкранах по всей России. Зрители смогут посмотреть ключевые новости форума на медиафасадах в крупных городах страны. Всё будут демонстрировать в режиме реального времени.

Телеканал также воспользуется функцией инфографики. Гости и жители России смогут увидеть рост объединения, узнать, какую долю оно занимает в мировой торговле, промышленности и сколько на эти страны приходится полезных ископаемых, топливных ресурсов и запасов золота.

В первый день БРИКС «Известия» и МАЕР будут транслировать главные новости и яркие цитаты его участников. В последний — итоги саммита. Городами – участниками трансляций станут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Екатеринбург, Уфа, Краснодар, Анапа, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Челябинск, Сочи и другие.