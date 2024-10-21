«Известия» и МАЕР будут освещать саммит БРИКС на медиаэкранах по всей России
Телеканал «Известия» и медиахолдинг МАЕР покажут саммит БРИКС на медиаэкранах по всей России. Зрители смогут посмотреть ключевые новости форума на медиафасадах в крупных городах страны. Всё будут демонстрировать в режиме реального времени.
Телеканал также воспользуется функцией инфографики. Гости и жители России смогут увидеть рост объединения, узнать, какую долю оно занимает в мировой торговле, промышленности и сколько на эти страны приходится полезных ископаемых, топливных ресурсов и запасов золота.
В первый день БРИКС «Известия» и МАЕР будут транслировать главные новости и яркие цитаты его участников. В последний — итоги саммита. Городами – участниками трансляций станут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Екатеринбург, Уфа, Краснодар, Анапа, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Челябинск, Сочи и другие.
У «Известий» уже есть опыт трансляции крупных и важных мероприятий на медиаэкранах совместно с МАЕР. Предстоящий саммит БРИКС — одно из важнейших событий года. Поэтому мы рады, что благодаря сотрудничеству телеканала IZ и медиахолдинга МАЕР зрители узнают о ключевых моментах форума прямо на улицах городов нашей большой страны», — рассказала руководитель редакции телеканала «Известия» Влада Левицкая.
Напомним, саммит БРИКС в Казани проведут с 22-го по 24 октября. В МИД РФ заявили, что мероприятие станет сенсацией мирового масштаба. Растущее число государств, изъявивших желание примкнуть к объединению, наглядно демонстрирует неугасающий интерес к организации. На саммите ожидают более 20 глав стран. В Казань уже прибыл президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик и успел провести встречу с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым.
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