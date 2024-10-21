Мемный украинский блогер Супер Сус может отправиться на передовую
Украинского треш-блогера Супер Суса заметили в военкомате Одессы
Супер Сус. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sssuper_sus
Украинский треш-блогер Виталий Лушков, более известный под псевдонимом Супер Сус, был замечен в одном из военкоматов Одессы. Диггера в территориальном центре комплектования запечатлели очевидцы.
На опубликованных кадрах автор десятков мемных видео из катакомб сидит с обречённым видом за отдельным столом и переписывается с кем-то в смартфоне. Неподалёку от него лежат какие-то документы.
Супер Сус в одесском ТЦК. Видео © Telegram / «Плохая Одесса»
Ранее Life.ru сообщал, что из-за полного провала принудительной мобилизации на Украине командование ВСУ вынуждено бросать в бой стариков, калек и инвалидов. Остальные месяцами не выходят из своих квартир, опасаясь быть схваченными на улице «охотниками» Владимира Зеленского.