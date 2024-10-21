Мемный украинский блогер Супер Сус может отправиться на передовую

Украинский треш-блогер Виталий Лушков, более известный под псевдонимом Супер Сус, был замечен в одном из военкоматов Одессы. Диггера в территориальном центре комплектования запечатлели очевидцы.

На опубликованных кадрах автор десятков мемных видео из катакомб сидит с обречённым видом за отдельным столом и переписывается с кем-то в смартфоне. Неподалёку от него лежат какие-то документы.