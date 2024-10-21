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21 октября, 20:00

Мемный украинский блогер Супер Сус может отправиться на передовую

Украинского треш-блогера Супер Суса заметили в военкомате Одессы

Супер Сус. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sssuper_sus

Супер Сус. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sssuper_sus

Украинский треш-блогер Виталий Лушков, более известный под псевдонимом Супер Сус, был замечен в одном из военкоматов Одессы. Диггера в территориальном центре комплектования запечатлели очевидцы.

На опубликованных кадрах автор десятков мемных видео из катакомб сидит с обречённым видом за отдельным столом и переписывается с кем-то в смартфоне. Неподалёку от него лежат какие-то документы.

Супер Сус в одесском ТЦК. Видео © Telegram / «Плохая Одесса»

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Ранее Life.ru сообщал, что из-за полного провала принудительной мобилизации на Украине командование ВСУ вынуждено бросать в бой стариков, калек и инвалидов. Остальные месяцами не выходят из своих квартир, опасаясь быть схваченными на улице «охотниками» Владимира Зеленского.

Илья Пушкарев
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