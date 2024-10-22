Под угрозой 14 городов: Дальний Восток предупредили о страшной стихии
МЧС: Цунами угрожает 14 российским городам на Дальнем Востоке
Прибрежные территории трёх дальневосточных регионов России подвержены воздействию цунами. Волны могут обрушиться на 14 городов и десятки населённых пунктов на Курилах, Сахалине, Камчатке и в Приморье. Памятку на случай удара стихии опубликовало МЧС РФ.
В ведомстве напомнили, что мощные волны являются основным поражающим фактором. Обычно они идут одна за другой со скоростью до 1000 километров в час. Интенсивность цунами оценивается по шестибальной шкале, где самые слабые сейсмические волны можно зафиксировать лишь приборами, а самые сильные приводят к затоплению суши на значительные расстояния вглубь.
«Особенно опасны цунами для посёлков, городов и сооружений, расположенных на низменных берегах океана, а также находящихся на вершине заливов и бухт, широко открытых к океану, куда цунами нагоняют большую массу воды, затопляющую устья и долины рек на два-три километра от моря», — предупредили в министерстве.
А в Атлантике тем временем бушует ураган «Оскар», который образовался над водами океана ещё 19 октября. Первой жертвой шторма стала Куба, которая и так переживает непростой период из-за кризиса энергосистемы. Стихия уже унесла жизни минимум шести человек.
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