Под угрозой 14 городов: Дальний Восток предупредили о страшной стихии

Прибрежные территории трёх дальневосточных регионов России подвержены воздействию цунами. Волны могут обрушиться на 14 городов и десятки населённых пунктов на Курилах, Сахалине, Камчатке и в Приморье. Памятку на случай удара стихии опубликовало МЧС РФ.

В ведомстве напомнили, что мощные волны являются основным поражающим фактором. Обычно они идут одна за другой со скоростью до 1000 километров в час. Интенсивность цунами оценивается по шестибальной шкале, где самые слабые сейсмические волны можно зафиксировать лишь приборами, а самые сильные приводят к затоплению суши на значительные расстояния вглубь.