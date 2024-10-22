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22 октября, 05:50

У опального продюсера Вайнштейна нашли онкологию

NBC: У кинопродюсера Харви Вайнштейна обнаружили рак костного мозга

Харви Вайнштейн. Обложка © ТАСС / ЕРА / JEENAH MOON / POOL

Харви Вайнштейн. Обложка © ТАСС / ЕРА / JEENAH MOON / POOL

У опального кинопродюсера Харви Вайнштейна медики обнаружили хронический миелоидный лейкоз — разновидность рака костного мозга. О заболевании шоумена рассказал телеканал NBC News ​​​со ссылкой на источники.

По сообщениям издания, сейчас Вайнштейн находится под наблюдением в больнице при тюрьме на острове Райкерс в Нью-Йорке. Адвокат шоумена не стал давать каких-либо комментариев по этому поводу из уважения к частной жизни своего клиента.

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Напомним, Харви Вайнштейн получил мировую славу после выхода фильмов «Английский пациент» и «Город грехов». В 2020 году суд приговорил его к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами, а в феврале 2023 года ему вменили ещё 16 лет. Но недавно суд в Нью-Йорке отменил один из обвинительных приговоров. В сентябре этого года продюсеру провели операцию на сердце и лёгкие.

Николай Рюмин
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