У опального продюсера Вайнштейна нашли онкологию

По сообщениям издания, сейчас Вайнштейн находится под наблюдением в больнице при тюрьме на острове Райкерс в Нью-Йорке. Адвокат шоумена не стал давать каких-либо комментариев по этому поводу из уважения к частной жизни своего клиента.