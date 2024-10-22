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22 октября, 08:26

Исполнителем покушения на помощника депутата ГД оказался гражданин Украины

Задержанный по подозрению в покушении на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева является гражданином Украины. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах в беседе с РИА «Новости». На родине он был судим за разбой.

«По предварительным данным, задержанный является гражданином Украины», — сказал собеседник агентства.

Появилось видео с задержанием подозреваемых в покушении на помощника депутата ГД
Появилось видео с задержанием подозреваемых в покушении на помощника депутата ГД

Напомним, что покушение на убийство Алихаджиева случилось 10 октября в подмосковной деревне Лапино. Шерип отдыхал на веранде, когда злоумышленник выстрелил в него четыре раза. Две пули попали в чиновника, медики провели экстренную операцию. Вскоре по делу задержали двоих подозреваемых. По данным Life.ru, исполнителю обещали 20 миллионов рублей.

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Telegram / Ирина Волк

Николай Рюмин
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