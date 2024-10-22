Исполнителем покушения на помощника депутата ГД оказался гражданин Украины
Задержанный по подозрению в покушении на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева является гражданином Украины. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах в беседе с РИА «Новости». На родине он был судим за разбой.
«По предварительным данным, задержанный является гражданином Украины», — сказал собеседник агентства.
Напомним, что покушение на убийство Алихаджиева случилось 10 октября в подмосковной деревне Лапино. Шерип отдыхал на веранде, когда злоумышленник выстрелил в него четыре раза. Две пули попали в чиновника, медики провели экстренную операцию. Вскоре по делу задержали двоих подозреваемых. По данным Life.ru, исполнителю обещали 20 миллионов рублей.
Telegram / Ирина Волк