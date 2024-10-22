В Тюмени полицейские нагрянули в офис пирамиды, обещавшей клиентам обогатиться на крипте

В Тюменской области полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии пресекли деятельность организации, которая работала по принципу финансовой пирамиды. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

В Тюменской области полицейские пресекли деятельность организации, которая работала по принципу финансовой пирамиды. Видео © VK / Полиция Тюменской области

«В Тюменской области полиция пресекла деятельность фирмы, работавшей по принципу финансовой пирамиды. Полицейскими допрошены четыре сотрудника псевдоинвестиционной организации. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что сотрудники правоохранительных органов в качестве доказательств мошенничества изъяли финансовые документы и электронные носители из офиса на улице 50 лет Октября в Тюмени. В ведомстве пояснили, что в полицию обратилась жительница Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) 1966 года рождения. Женщина рассказала, что лишилась 250 тысяч рублей, вложив их в сомнительный интернет-проект.

По предварительной информации, аферисты создали компанию «Баварсис» для привлечения, чтобы похищать деньги людей под предлогом их инвестирования в сферу сетевого маркетинга. Также они надеялись получать доход от вложений в криптовалюту. В полиции добавили, что якобы менеджеры компании предпочитали работать с пенсионерами. Злоумышленники рассказывали им о разных программах, обещали крупную прибыль. Сначала выплаты происходили за счёт новых клиентов, однако позднее платежи прекратились.