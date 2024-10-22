В Тюмени полицейские нагрянули в офис пирамиды, обещавшей клиентам обогатиться на крипте
В Тюменской области полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды «Баварсис»
Один из участников финансовой пирамиды в Тюмени. Обложка © VK / Полиция Тюменской области
В Тюменской области полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии пресекли деятельность организации, которая работала по принципу финансовой пирамиды. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.
В Тюменской области полицейские пресекли деятельность организации, которая работала по принципу финансовой пирамиды. Видео © VK / Полиция Тюменской области
«В Тюменской области полиция пресекла деятельность фирмы, работавшей по принципу финансовой пирамиды. Полицейскими допрошены четыре сотрудника псевдоинвестиционной организации. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении.
В МВД уточнили, что сотрудники правоохранительных органов в качестве доказательств мошенничества изъяли финансовые документы и электронные носители из офиса на улице 50 лет Октября в Тюмени. В ведомстве пояснили, что в полицию обратилась жительница Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) 1966 года рождения. Женщина рассказала, что лишилась 250 тысяч рублей, вложив их в сомнительный интернет-проект.
По предварительной информации, аферисты создали компанию «Баварсис» для привлечения, чтобы похищать деньги людей под предлогом их инвестирования в сферу сетевого маркетинга. Также они надеялись получать доход от вложений в криптовалюту. В полиции добавили, что якобы менеджеры компании предпочитали работать с пенсионерами. Злоумышленники рассказывали им о разных программах, обещали крупную прибыль. Сначала выплаты происходили за счёт новых клиентов, однако позднее платежи прекратились.
В правоохранительных органах отметили, что компания могла подобным путём обмануть граждан из других регионов. Специалисты устанавливают личности всех жертв аферы и просят всех пострадавших обратиться в полицию.
Напомним, что в Москве завели дело на создателей платёжной системы UAPS и биржи Cryptex. У организаций нашли незаконный доход в размере 3,7 миллиарда рублей. У фигурантов дела обнаружили машины марки Tesla и вертолёт, а также кучу денег. Всего задержаны 96 подозреваемых. По версии следствия, преступники незаконным обменом валюты и криптовалюты помогали хакерам и киберпреступникам. 3 октября суд отправил одного из фигурантов дела Cryptex под домашний арест, а 4 октября — организатора преступного сообщества.