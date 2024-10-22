«Сдвиг в балансе сил»: В США оценили значимость саммита БРИКС в мировых масштабах
CNN: Саммит в Казани покажет растущее сближение стран БРИКС
Начавшийся в Казани саммит БРИКС, который пройдёт с 22 по 24 октября, свидетельствует о значительном сближении стран, входящих в объединение. Об этом заявил американский телеканал CNN.
«Встреча стран БРИКС, несомненно, станет крупнейшим международным мероприятием. Она подчёркивает растущее сближение стран, которые надеются увидеть сдвиг в мировом балансе сил и напрямую противостоять Западу во главе с Соединёнными Штатами», — говорится в сообщении.
При этом телеканал отметил, что саммит в Казани даст возможность президенту РФ Владимиру Путину «пообщаться один на один с коллегами по БРИКС и высокопоставленными лицами из дружественных стран».
Напомним, что 22 октября начинаются мероприятия в рамках саммита БРИКС, который проходит в Казани. В столицу Татарстана уже прибыли премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, премьер Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин, и российский лидер Владимир Путин. Российский лидер уже успел встретиться с главой Нового банка развития БРИКС.
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