«Сдвиг в балансе сил»: В США оценили значимость саммита БРИКС в мировых масштабах

Начавшийся в Казани саммит БРИКС, который пройдёт с 22 по 24 октября, свидетельствует о значительном сближении стран, входящих в объединение. Об этом заявил американский телеканал CNN.

«Встреча стран БРИКС, несомненно, станет крупнейшим международным мероприятием. Она подчёркивает растущее сближение стран, которые надеются увидеть сдвиг в мировом балансе сил и напрямую противостоять Западу во главе с Соединёнными Штатами», — говорится в сообщении.