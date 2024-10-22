«Пена, которая отсеется»: Останина предрекла забвение попавшей в наркоскандал Глюкозе

«Называющие себя звёздами люди для меня, честно говоря, интерес не представляют. Мне кажется, что для большей части нашего общества тоже. Люди, которые научились зарабатывать деньги на шоу-бизнесе, который сами для себя создали, мне кажется, что вот так же быстро они и уйдут с этой самой арены, потому что время сейчас другое», — сказала парламентарий, назвав Глюкозу пеной, которое отсеется.