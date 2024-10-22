«Пена, которая отсеется»: Останина предрекла забвение попавшей в наркоскандал Глюкозе
Депутат Останина назвала Глюкозу несостоявшейся певицей, ищущей развлечений
Председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова). Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина, Антон Новодережкин
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с корреспондентом Life.ru назвала Глюкозу несостоявшейся певицей, которая ищет развлечений. По словам парламентария, настоящие звёзды сейчас — бойцы СВО и их семьи.
Депутат Останина комментирует наркоскандал с Глюкозой. Видео © Life.ru
«Называющие себя звёздами люди для меня, честно говоря, интерес не представляют. Мне кажется, что для большей части нашего общества тоже. Люди, которые научились зарабатывать деньги на шоу-бизнесе, который сами для себя создали, мне кажется, что вот так же быстро они и уйдут с этой самой арены, потому что время сейчас другое», — сказала парламентарий, назвав Глюкозу пеной, которое отсеется.
А вот коллега Останиной, глава ЛДПР Леонид Слуцкий призвал спасать Глюкозу от наркотиков. Депутат отметил, что пристрастившиеся к запрещённым веществам люди, вероятно, «заблудились по жизни». Но если они сами хотят выздороветь, то ещё не потеряны для общества, убеждён лидер либерал-демократов.
Напомним, певицу Glukoza остановили в аэропорту Шереметьево. Артистка шла, шатаясь, с трудом держалась на ногах, у неё было искривлено лицо. Сотрудники воздушной гавани заподозрили, что Глюкоза находится под наркотиками, и предложили артистке пройти медосвидетельствование, но она отказалась. В итоге суд оштрафовал певицу на пять тысяч рублей. На фоне скандала общественники уже призвали отстранить Глюкозу от сцены.