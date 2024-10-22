Слова Павла Дурова стали доводом в споре посмертно зачатых детях в Конституционном суде

Конституционный суд России (КС) рассмотрел обращения Марии Щаниковой из Санкт-Петербурга, которая сообщила о нарушении прав двух её сыновей. Женщина отметила, что суды отказали ей в выплате страховых пенсий по потере кормильца, так как зачатые искусственным путем (ЭКО) дети не успели стать иждивенцами отца — тот умер до их рождения, сообщает РБК.

По данным издания, Мария и ее супруг Антон расписались в 2013 году. Пара хотела завести детей, но у них не получалось. В феврале 2016 года мужчина заморозил собственный биометариал, а в ноябре умер. В 2017 году вдова прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), после чего родила близнецов. Тогда суд установил факт отцовства детей, однако их матери отказали в назначении страховой пенсии по потере кормильца.

Представитель правительства в КС Михаил Барщевский напомнил о словах основателя Telegram Павла Дурова, который захотел стать отцом не менее 100 детей после сдачи биоматериала.

«Павел Дуров сделал заявление о том, что он сдал биоматериал и рассчитывает стать отцом не менее 100 детей. Таким образом любая женщина, которая воспользуется его биоматериалом, исходя из той правовой позиции, которую озвучили заявители, именно с этими аргументами может идти за пенсией по потере кормильца», — подчеркнул Барщевский.

В свою очердеь адвокат Владимир Цвиль, который представляет интересы Щаниковой, отмёл доводы Барщевского. По его словам, пример Дурова нельзя назвать состоятельным. Предприниматель выступал как донор, поэтому правоотношения в этом случае другие.