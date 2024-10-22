«Придаёт оптимизма»: Оксана Лут раскрыла Life.ru смысл своего чехла на телефон со «смертью»
Оксана Лут заявила, что «мрачный» чехол на телефон придаёт ей оптимизма
Во время мероприятий в рамках саммита БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, у главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут был замечен «мрачный» чехол, на котором изображён скелет в чёрной накидке, олицетворяющий смерть, а под рисунком находится надпись: «Игра окончена». Министр заявила Life.ru, что данная картинка, напротив, придаёт ей сил.
Глава Минсельхоза Лут рассказала, что «мрачный» чехол на телефон придает ей оптимизма. Видео © Life.ru
«Это как апофеоз жизни. Знаете, как у Верещагина был «Апофеоз войны», так это — «Апофеоз жизни». Поэтому я всё время на неё смотрю, это придаёт мне оптимизма. Почему [картинка мрачная]? Она оптимистичная. Это не смерть, а жизнь», — пояснила министр.
«Мрачный» чехол главы Минсельхоза Оксаны Лут. Фото © Life.ru
Напомним, 22 октября в Казани начались мероприятия по случаю саммита БРИКС. Владимир Путин уже провёл встречу с главой Нового банка развития объединения Дилмой Руссефф, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Дмитрий Песков также рассказал о курьёзном моменте во время встречи Владимира Путина с премьер-министром Индии.
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