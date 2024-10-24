«Разрушение ценностей»: Кремлёв потребовал лечить «переделанных» мужчин, рвущихся на ринг

Вместо участия в соревнованиях мирового уровня, трансгендерные спортсмены должны быть отправлены на лечение, уверен президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Они, по словам главы IBA, разрушают спорт. Он также подчеркнул, что в нашей Ассоциации бокса появление трансгендеров даже не рассматривается.

Собеседник aif.ru подчеркнул, что из-за «переделанных мужчин» страдают спортсмены-женщины. По его словам, в рамках традиционных человеческих ценностей мужчины должны соревноваться с мужчинами, а женщины — с женщинами. Этому правило должен следовать Международный олимпийский комитет, отметил эксперт.