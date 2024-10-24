«Разрушение ценностей»: Кремлёв потребовал лечить «переделанных» мужчин, рвущихся на ринг
Глава IBA Кремлёв потребовал запретить в спорте трансгендеров
Боксёрша из Алжира Иман Хелиф, которую уличили в трансгендерности. Обложка © X / Algeria FC
Вместо участия в соревнованиях мирового уровня, трансгендерные спортсмены должны быть отправлены на лечение, уверен президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Они, по словам главы IBA, разрушают спорт. Он также подчеркнул, что в нашей Ассоциации бокса появление трансгендеров даже не рассматривается.
Собеседник aif.ru подчеркнул, что из-за «переделанных мужчин» страдают спортсмены-женщины. По его словам, в рамках традиционных человеческих ценностей мужчины должны соревноваться с мужчинами, а женщины — с женщинами. Этому правило должен следовать Международный олимпийский комитет, отметил эксперт.
«Гендерное равенство — это когда женщина выступает против женщины, а мужчина против мужчины! А не подмена понятий и разрушение ценностей. А сегодня придумали трансгендеров — переделанные мужчины состязаются с женщинами. Из-за этого разрушается спорт...» — заявил Кремлёв.
Напомним, в конце июля возник скандал мирового масштаба после того, как МОК разрешил двум боксёрам участвовать в Олимпиаде в Париже. В их числе Иман Хелиф Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня. Боксёрский поединок между алжирским трансгендером и итальянкой Анджелой Карини вновь вызвал скандал. Тем временем гендерный тест показал, что Хелиф – биологический мужчина. Однако боксёрша-трансгендер призвала не называть её мужчиной.