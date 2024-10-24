«Каравай с ушами»: Пропавшую с радаров Юлию Тимошенко заметили в одесском «Макдональдсе
Шарий: В Одессе в McDonald's заметили главу партии «Батьковщины» Юлию Тимошенко
Юлия Тимошенко в Одессе. Обложка © Telegram / ОДЕССА ИНФО
Бывшего вице-премьера Украины, главу партии «Батьковщина» Юлию Тимошенко, которая в последнее время исчезла из поля зрения СМИ, заметили в Одессе в «Макдональдсе». Политик появилась там в сопровождении заместителя главы областного совета Олега Радковского и охраны.
Украинский блогер Анатолий Шарий иронично назвал Тимошенко «караваем с ушами». Он предположил, что экс-премьер в скором времени начнёт предвыборную кампанию.
«Предвыборная скоро, вероятно, а зачем для быдла придумывать что-то умнее. Сосиски на заправках, посещения супермаркетов а-ля «выбежал как все за хлебом», поездки на метро...», — подчеркнул журналист в телеграм-канале.
Напомним, что 20 мая истёк срок Владимира Зеленского. Должны были состояться новые выборы, но этого не случилось, потому что киевский режим отменил голосование по причине военного положения. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что, согласно Конституции Незалежной, власть в таком случае переходит в руки спикера Верховной рады, а не остаётся у узурпатора. В сентябре стало известно, что украинский избирком начал подготовку к возможным выборам президента.