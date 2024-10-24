«Каравай с ушами»: Пропавшую с радаров Юлию Тимошенко заметили в одесском «Макдональдсе

Бывшего вице-премьера Украины, главу партии «Батьковщина» Юлию Тимошенко, которая в последнее время исчезла из поля зрения СМИ, заметили в Одессе в «Макдональдсе». Политик появилась там в сопровождении заместителя главы областного совета Олега Радковского и охраны.

Украинский блогер Анатолий Шарий иронично назвал Тимошенко «караваем с ушами». Он предположил, что экс-премьер в скором времени начнёт предвыборную кампанию.