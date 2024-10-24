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24 октября, 20:55

Челябинская прокуратура выступила с заявлением после беспорядков в Коркино

Челябинская прокуратура взяла на контроль дело об убийстве женщины в Коркино

Ситуация в Коркино Челябинской области остаётся напряжённой. Обложка © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска

Ситуация в Коркино Челябинской области остаётся напряжённой. Обложка © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска

Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер прибыл в Коркино, где местные жители устроили народный сход после убийства женщины цыганами. По его словам, данное дело находится на контроле ведомства.

«Прокуратура Челябинской области поставила на контроль ситуацию в г. Коркино, где произошли общественные волнения из-за убийства местной жительницы», — сообщили в ведомстве.

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Напомним, в Челябинской области было найдено тело 40-летней жительницы Коркино с ножевыми ранениями. Предполагаемыми преступниками оказались представители цыганской диаспоры, один из которых на данный момент задержан. Со вторым работают следователи. После преступления жители Коркино вышли на народный сход и собрались у дома цыган. По последним данным, задержаны более 50 человек, в их числе местные жители и цыгане. Пострадали двое.

Оксана Попова
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