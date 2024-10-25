Президент Индонезии сдержал важное обещание Путину

Президент Индонезии Прабово Субианто сдержал обещание, которое дал президенту Владимиру Путину в июле, и направил своего специального представителя министерского уровня в Казань для участия в саммите БРИКС в Казани. Об этом «РИА Новости» рассказало российское посольство в Джакарте.

Там сообщили, что Москва «высоко оценивает» итоги поездки министра иностранных дел Индонезии Сугионо в Россию, в том числе включение Индонезии в список 13 стран-партнёров БРИКС.

«Рады тому, что для Сугионо поездка в Казань стала первым зарубежным визитом в качестве главы внешнеполитического ведомства Индонезии. Надеемся, что он получил исключительно положительные впечатления как от саммита и состоявшихся «на его полях» двусторонних встреч с коллегами из государств Глобального Юга, так и от посещения Республики Татарстан», – подчеркнули в посольстве.