Президент Индонезии сдержал важное обещание Путину
Посольство: Лидер Индонезии послал министра на саммит БРИКС, как и обещал Путину
Президент России Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто. Фото © Правительство Индонезии
Президент Индонезии Прабово Субианто сдержал обещание, которое дал президенту Владимиру Путину в июле, и направил своего специального представителя министерского уровня в Казань для участия в саммите БРИКС в Казани. Об этом «РИА Новости» рассказало российское посольство в Джакарте.
Там сообщили, что Москва «высоко оценивает» итоги поездки министра иностранных дел Индонезии Сугионо в Россию, в том числе включение Индонезии в список 13 стран-партнёров БРИКС.
«Рады тому, что для Сугионо поездка в Казань стала первым зарубежным визитом в качестве главы внешнеполитического ведомства Индонезии. Надеемся, что он получил исключительно положительные впечатления как от саммита и состоявшихся «на его полях» двусторонних встреч с коллегами из государств Глобального Юга, так и от посещения Республики Татарстан», – подчеркнули в посольстве.
Там обратили внимание на то, что регион неизменно проявляет большое внимание развитию связей с индонезийскими партнёрами. Российская дипмиссия считает, что расширение сотрудничества БРИКС со странами Глобального Юга и появление новых центров силы будет способствовать становлению более справедливого, демократического и сбалансированного многополярного порядка мире.
Напомним, что саммит БРИКС прошёл в Казани 22-24 октября. Путин поделился, что новые страны-участницы увидели в объединении уважительное отношение и учёт интересов друг друга. Всего саммит посетили 36 зарубежных делегаций от стран и шесть — от международных организаций. Своими впечатлениями по поводу Казани поделился генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин.