Эрдоган: Турция самостоятельно примет решение по второму полку российских С-400

Турция сама примет решение о покупке второго полка ЗРС С-400 российского производства. Об этом заявил лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган журналистам, когда беседовал с прессой по возвращении из Казани, где прошёл саммит БРИКС.

«Что касается С-400, то мы не станем думать о том, кто что скажет о следующей фазе по С-400. Мы как правительство Турецкой Республики сами принимаем это решение», — приводит его слова местное агентство Anadolu.