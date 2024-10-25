Эрдоган: Турция самостоятельно примет решение по второму полку российских С-400
Турция сама примет решение о покупке второго полка ЗРС С-400 российского производства. Об этом заявил лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган журналистам, когда беседовал с прессой по возвращении из Казани, где прошёл саммит БРИКС.
«Что касается С-400, то мы не станем думать о том, кто что скажет о следующей фазе по С-400. Мы как правительство Турецкой Республики сами принимаем это решение», — приводит его слова местное агентство Anadolu.
Правительство Турции соберётся, оценит вопрос и примет решение, указал Эрдоган.
Как уже рассказывал Life.ru, поставки российских ЗРС в Турцию начались ещё в 2019 году. Тогда же завершился и второй этап поставок. Вот только это категорически не понравилось Вашингтону, американские представители неоднократно пытались препятствовать покупке Анкарой российских систем ПВО. Но несмотря на угрозы санкций, Эрдоган не раз настаивал на том, что планы Турции по новой закупке С-400 не изменились. А глава МВД Турции и вовсе счёл «умственно отсталыми» призывающих вернуть России ЗРС. Между тем, в 2022 году Турция подтвердила планы по покупке у России второго полка C-400.