Молдавские полицейские обшаривают дома гагаузских политиков
Гуцул заявила, что полиция Молдавии обыскивает дома политиков и жителей Гагаузии
Молдавские власти организовали обыски в домах у жителей Гагаузии, в том числе у местных властей. Об этом в беседе с журналистами заявила глава местной администрации Евгения Гуцул.
«Сегодня идет беспрецедентное давление на жителей гагаузской автономии, прошли очередные обыски, а вчера правоохранительные органы решили, что обычные жители Гагаузии несут угрозу безопасности нашему государству. Сегодня прошли обыски у зампреда исполкома Виктора Петрова и заместителя начальника Главного управления внешних связей Гагаузии Юрия Кузнецова», — сказала политик.
Со слов Гуцул, такие обыски стали для жителей Гагаузии ежедневной обыденностью, а полиция каждый день задерживает несколько граждан. Она указала, что правящая партия «Действие и солидарность» уже больше трёх лет предпринимает попытки разжечь вражду между молдавским и гагаузским народом. При этом Молдавия лишь наращивает обороты, обыскивая, оскорбляя и арестовывая гагаузов.
«Мы понимаем, что это боязнь [президента Молдавии] Майи Санду и некомпетентного правительства перед гагаузским народом из-за выборов», — констатировала Гуцул.
Ранее в самой цветущей из стран европейского «райского сада», Молдавии, прошли выборы президента, в ходе которых ни один из кандидатов не сумел набрать более 50% голосов. Санду заявила, что некие ОПГ позарились на демократию в её стране, купив 300 тысяч голосов на выборах, однако, по её словам, результаты отменять из-за такого никак нельзя, ведь свободные молдаване голосовали с любовью к стране. Также там прошёл референдум по вопросам интеграции республики в ЕС, на котором за проголосовали 50,29%. Майя Санду тогда с гордостью объявила о победе большинства, поддерживающего европейский курс страны.
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