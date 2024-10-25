Молдавские полицейские обшаривают дома гагаузских политиков

Молдавские власти организовали обыски в домах у жителей Гагаузии, в том числе у местных властей. Об этом в беседе с журналистами заявила глава местной администрации Евгения Гуцул.

«Сегодня идет беспрецедентное давление на жителей гагаузской автономии, прошли очередные обыски, а вчера правоохранительные органы решили, что обычные жители Гагаузии несут угрозу безопасности нашему государству. Сегодня прошли обыски у зампреда исполкома Виктора Петрова и заместителя начальника Главного управления внешних связей Гагаузии Юрия Кузнецова», — сказала политик.

Со слов Гуцул, такие обыски стали для жителей Гагаузии ежедневной обыденностью, а полиция каждый день задерживает несколько граждан. Она указала, что правящая партия «Действие и солидарность» уже больше трёх лет предпринимает попытки разжечь вражду между молдавским и гагаузским народом. При этом Молдавия лишь наращивает обороты, обыскивая, оскорбляя и арестовывая гагаузов.