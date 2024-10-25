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25 октября, 12:20

Побольше уважения: В Евросовете вспомнили о манерах после блестящего саммита БРИКС

Глава Евросовета Мишель: ЕС пора прекратить читать нотации развивающимся странам

Евросоюзу пора прекратить «читать нотации» другим государствам и начать проявлять больше уважения к развивающимся странам, если объединение хочет продолжать конкурировать с Россией и Китаем, авторитет которых в мире продолжает расти. Об этом в беседе с британским изданием Financial Times заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, полномочия которого на посту истекают в конце ноября.

«Участие стран-партнёров ЕС в саммите в России, организованном [российским президентом] Владимиром Путиным, является посланием для Брюсселя прекратить «читать нотации» другим частям света»,приводит газета слова функционера.

По его словам, Евросоюзу следует выказывать больше уважения в диалоге с развивающимися странами, с которыми у содружества заключены соглашения в стратегических, торговых и политических сферах. Только так, в его понимании, Европейский союз сможет противодействовать РФ и КНР, чьё влияние в африканском и латино-американском регионах, а также в Юго-Восточной Азии расширяется.

Мишель добавил, что европейцам свойственно считать, что именно им известно, как правильно жить в обществе и каким оно должно быть. При этом ЕС вообще не старается понять причин, по которым другие страны и народы смотрят на эти вещи иначе. По словам главы Евросовета, европейцы не лучшим образом проявили себя в плане международного диалога с развивающимися странами и особенно в части проявления уважения.

Европейский чиновник обратил внимание на действия Египта и ОАЭ, которые достаточно тесно сотрудничают с Евросоюзом и при этом «делают выбор в пользу Казани, чтобы послать сигнал остальному миру». Мишель считает, что ЕС пора выработать новый способ взаимодействия с такими государствами. А ещё он назвал унизительным подход Европейского союза к обеспечению выполнения собственных норм и правил в отношении своих торговых партнёров, в частности в сфере рыбной ловли.

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Напомним, что саммит БРИКС проводился в Казани с 22 по 24 октября. По словам российского президента Владимира Путина новые члены объединения убедились, что организация основана на принципах взаимоуважения и учёта интересов каждого участника. Мероприятие посетили 36 делегаций от государств и шесть от международных организаций. В Египте саммит оценили очень высоко и назвали событием международного масштаба.

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ТАСС / ZUMA

Юрий Лысенко
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