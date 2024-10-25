Побольше уважения: В Евросовете вспомнили о манерах после блестящего саммита БРИКС

Евросоюзу пора прекратить «читать нотации» другим государствам и начать проявлять больше уважения к развивающимся странам, если объединение хочет продолжать конкурировать с Россией и Китаем, авторитет которых в мире продолжает расти. Об этом в беседе с британским изданием Financial Times заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, полномочия которого на посту истекают в конце ноября.

«Участие стран-партнёров ЕС в саммите в России, организованном [российским президентом] Владимиром Путиным, является посланием для Брюсселя прекратить «читать нотации» другим частям света», — приводит газета слова функционера.

По его словам, Евросоюзу следует выказывать больше уважения в диалоге с развивающимися странами, с которыми у содружества заключены соглашения в стратегических, торговых и политических сферах. Только так, в его понимании, Европейский союз сможет противодействовать РФ и КНР, чьё влияние в африканском и латино-американском регионах, а также в Юго-Восточной Азии расширяется.

Мишель добавил, что европейцам свойственно считать, что именно им известно, как правильно жить в обществе и каким оно должно быть. При этом ЕС вообще не старается понять причин, по которым другие страны и народы смотрят на эти вещи иначе. По словам главы Евросовета, европейцы не лучшим образом проявили себя в плане международного диалога с развивающимися странами и особенно в части проявления уважения.