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26 октября, 14:19

Пятого из шести беглых заключённых липецкой ИК поймали в Тамбовской области

Силовики задержали в Тамбовской области пятого из шести заключённых, которые сбежали из колонии под Липецком. По данным SHOT, преступник намеревался скрыться за рубежом, предположительно, в Казахстане.

Сейчас введутся поиски последнего злоумышленника. Оперативно-розыскные мероприятия сотрудники МВД, Росгвардии и ФСБ.

Один подстрелен: Задержанные зэки из липецкой ИК на камеру выдали маршрут побега из России
Один подстрелен: Задержанные зэки из липецкой ИК на камеру выдали маршрут побега из России

Напомним, шестеро заключённых сбежали через прорытый туннель из ИК №2 в Липецкой области. Полиция опубликовала ориентировку на беглецов. Двоих зэков поймали в Тамбовской области. Позже задержали ещё двоих, включая предполагаемого организатора побега. Злоумышленники отбывали срок по статьям о сбыте наркотиков, педофилии и изнасилованиях. Самым младшим из преступников по 19 лет.

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МВД

Татьяна Миссуми
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