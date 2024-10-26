Пятого из шести беглых заключённых липецкой ИК поймали в Тамбовской области
Силовики задержали в Тамбовской области пятого из шести заключённых, которые сбежали из колонии под Липецком. По данным SHOT, преступник намеревался скрыться за рубежом, предположительно, в Казахстане.
Сейчас введутся поиски последнего злоумышленника. Оперативно-розыскные мероприятия сотрудники МВД, Росгвардии и ФСБ.
Напомним, шестеро заключённых сбежали через прорытый туннель из ИК №2 в Липецкой области. Полиция опубликовала ориентировку на беглецов. Двоих зэков поймали в Тамбовской области. Позже задержали ещё двоих, включая предполагаемого организатора побега. Злоумышленники отбывали срок по статьям о сбыте наркотиков, педофилии и изнасилованиях. Самым младшим из преступников по 19 лет.
МВД