Американец в кепке Трампа избил члена избиркома за просьбу снять головной убор

Потасовка произошла в одном из избирательных участков округа Бексар, штат Техас. Сторонник кандидата в президенты США Дональда Трампа по имени Джесси Лутценбергер напал на пожилого сотрудника комиссии после просьбы снять бейсболку с символикой республиканца, сообщает издание The Hill со ссылкой на заявление шерифа Хавьера Салазара.

По законам штата избирателям нельзя голосовать в одежде, поддерживающей одного из кандидатов. Лутценбергер пытался проигнорировать это правило, но 69-летний работник участка попросил его снять кепку. Сначала сторонник Трампа подчинился требованию и убрал головной убор. Отдав свой голос за республиканца, мужчина направился к выходу и вновь надел бейсболку. На повторное замечание он отреагировал серией ударов в лицо сотрудника избиркома.