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27 октября, 00:05

Американец в кепке Трампа избил члена избиркома за просьбу снять головной убор

Потасовка произошла в одном из избирательных участков округа Бексар, штат Техас. Сторонник кандидата в президенты США Дональда Трампа по имени Джесси Лутценбергер напал на пожилого сотрудника комиссии после просьбы снять бейсболку с символикой республиканца, сообщает издание The Hill со ссылкой на заявление шерифа Хавьера Салазара.

По законам штата избирателям нельзя голосовать в одежде, поддерживающей одного из кандидатов. Лутценбергер пытался проигнорировать это правило, но 69-летний работник участка попросил его снять кепку. Сначала сторонник Трампа подчинился требованию и убрал головной убор. Отдав свой голос за республиканца, мужчина направился к выходу и вновь надел бейсболку. На повторное замечание он отреагировал серией ударов в лицо сотрудника избиркома.

Нападавшего арестовали. По словам шерифа, пострадавший отделался несколькими неопасными для жизни травмами.

Трамп принялся обслуживать американцев в McDonald's за две недели до выборов
Трамп принялся обслуживать американцев в McDonald's за две недели до выборов

Напомним, что выборы президента Соединённых Штатов состоятся уже 5 ноября. Трамп продолжает публично измываться над главным конкурентом Камалой Харрис, называя её человеком с низким IQ. Поддерживать её не стала и одна из старейших американских газет Washington Post, которая последние 36 лет вставала на сторону демократов. Однако поддержку кандидату от демократов высказала певица Бейонсе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Schager

Илья Пушкарев
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