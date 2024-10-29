В корпусе липецкой ИК, где сидит киллер Солдат, нашли мобильники после побега зеков

Камеры исправительной колонии №2 в Липецкой области, где сидит один из самых кровавых киллеров 90-х Лёша Солдат (Алексей Шерстобитов), обыскали после побега шести зеков. Как пишет SHOT, в одном из корпусов нашли мобильные телефоны.

По данным канала, несколько кнопочных телефонов было изъято из корпуса, где сидит Солдат. Стоит отметить, что именно там за заключёнными установлен особый контроль. Также известно, что в ИК-2 сейчас есть нехватка оперативного персонала и постовых и сотрудники не могут уследить за всеми зеками.

Канал узнал, что беглецы украли инструменты из рабочего цеха по производству проволоки и пропажу заметили сразу. Найти пропавшие лопаты не удалось, так как зеки спрятали их на улице. Осуществить это удалось, так как их не сопровождали сотрудники. По данным SHOT, в день их побега начальник колонии не доложил об инциденте в УФСИН региона и планировал разыскать беглецов своими силами.