В корпусе липецкой ИК, где сидит киллер Солдат, нашли мобильники после побега зеков
SHOT: В корпусе липецкой ИК после побега шести зеков нашли мобильные телефоны
Киллер Лёша Солдат (Алексей Шерстобитов). Обложка © Rutube / НТВ
Камеры исправительной колонии №2 в Липецкой области, где сидит один из самых кровавых киллеров 90-х Лёша Солдат (Алексей Шерстобитов), обыскали после побега шести зеков. Как пишет SHOT, в одном из корпусов нашли мобильные телефоны.
По данным канала, несколько кнопочных телефонов было изъято из корпуса, где сидит Солдат. Стоит отметить, что именно там за заключёнными установлен особый контроль. Также известно, что в ИК-2 сейчас есть нехватка оперативного персонала и постовых и сотрудники не могут уследить за всеми зеками.
Канал узнал, что беглецы украли инструменты из рабочего цеха по производству проволоки и пропажу заметили сразу. Найти пропавшие лопаты не удалось, так как зеки спрятали их на улице. Осуществить это удалось, так как их не сопровождали сотрудники. По данным SHOT, в день их побега начальник колонии не доложил об инциденте в УФСИН региона и планировал разыскать беглецов своими силами.
Во время проверок многие заключённые рассказали, что беглецы были замкнутыми и ни с кем почти не общались. Передвигались они практически всегда одной компанией, в цехе хорошо общались с постовым, который занимается «надзором».
Напомним, 26 октября шестеро заключённых из ИК-2 под Липецком сбежали через самодельный 60-метровый туннель. Негодяи отбывали срок по статьям о продаже наркотиков, изнасилованиях и педофилии. Пятеро беглецов были схвачены, шестого ищут. По мнению правоохранителей, у преступников был подельник в администрации ИК, который прикрывал их во время создания подкопа.